Elisa Mouliaá: "Las víctimas me han dejado sola, todo explota por ellas y se callan. Una cosa es ser valiente y otra gilipollas"

La actriz cuenta que desde que empezó todo este proceso ha estado en contacto con el resto de víctimas y que se ha sentido abandonada por ellas. "No se atreven a denunciar", ha señalado, "a mí me despierta sospechas".

Elisa Mouliáa se ha retractado este martes de su decisión de retirar la denuncia contra Íñigo Errejón por abuso sexual. La actriz ha conectado con Más Vale Tarde para explicar el porqué de su decisión.

Iñaki López le ha preguntado a Mouliáa por qué se planteó presentar un escrito, que finalmente no fue admitido por el juez, en el que se daba de baja de una acusación tan grave. "¿Qué motivos te llevaron a esto?", plantea el presentador de Más Vale Tarde.

Mouliáa señala que desde que empezó este proceso ha estado hablando con las víctimas. "No han querido denunciar", expone, "me han dejado sola y yo hablé por ellas". La actriz indica que ella dio la cara por todas ellas y siente que la han abandonado. "Esta es la verdad", afirma.

López le pide aclarar ese dato ya que, como indica, no tenían constancia de que la actriz estuviera en contacto con otras víctimas. "Claro que sí, no paro de hablar con ellas", responde. "Estoy en contacto con ellas desde que empezó el proceso", añade.

La actriz afirma que estas víctimas "no se atreven a denunciar" y esto es algo que a ella le despierta "sospechas". "No entiendo como todo explota por ellas y, luego, después, se callan", señala, molesta. Mouliáa expone que la semana pasada ella llegó "al límite" al enterarse de que dos chicas argentinas fueron agredidas por Íñigo Errejón en un baño. "Cuando intento hablar con ellas no quieren denunciar", concluye, "entonces... ya llegó un punto que dije 'una cosa es ser valiente y otra ser gilipollas', así de claro".

