Bea de Vicente, sobre la tragedia de la pasarela de Santander: "El responsable del mantenimiento podría enfrentarse a homicidio imprudente"

Siguen surgiendo dudas sobre el mantenimiento y estado de la pasarela que colapsó en Santander. Un trágico accidente que ha acabado con la vida de seis jóvenes que se conocían como estudiantes de un mismo centro de formación de FP. Además, todavía hay una víctima ingresada en la UCI.

Este viernes hemos conocido que un vecino de la zona había llamado al 112 de Santander para avisar de que la pasarela en cuestión estaba en muy mal estado.

La llamada se produjo 24 horas antes de que los jóvenes cayeran desde varios metros de altura al mar y entre las rocas. Concretamente, a las 12:13 horas del lunes, un vecino llamó al 112 para asegurar que acababa de pasar por el puente y que se movía mucho. Es más, advirtió de que era "muy peligroso" y de que, como pasara un grupo numeroso por la pasarela, esta se iba a romper. Lo denunció y el 112 avisó a la policía, pero el paso no se cerró ni precintó.

"Si colapsa una estructura pública o hay un accidente en una estructura pública, tiene que haber responsables por el mantenimiento", ha remarcado este viernes la experta en derecho Bea de Vicente, en MVT. Asegura que cuando se aclare este punto, el o los responsables podrían incluso "enfrentarse a homicidio imprudente".

En este caso, "para colmo, se ha avisado antes", pero al no actuar a tiempo, se han perdido seis vidas por el momento.

De Vicente recuerda que "hay diligencias judiciales abiertas" y, en ellas, se tiene que aclarar "por qué, si la Policía Municipal tiene constancia por un vecino que avisa del mal estado de la pasarela, no han hecho nada".

Sabemos fehacientemente que nadie había revisado esta estructura desde el año 2017. Ahora, la pelota de la culpa rebota entre Costas y el Ayuntamiento de Santander.

