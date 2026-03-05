Bea de Vicente, al ver una pelea de abogados: "En el colegio de Madrid la cosa estuvo calentita en las últimas elecciones, pero no llegamos a tanto"

La abogada ha reaccionado a las imágenes de este suceso, que ha tenido lugar en Pakistán, donde los letrados se enfrentan a golpes, lanzando objetos e incluso utilizando barras de hierro.

La abogada y colaboradora televisiva Bea de Vicente ha reaccionado en Más Vale Tarde con sorpresa a las imágenes de una violenta pelea entre abogados durante unas elecciones en un tribunal en Pakistán.

Tras ver el enfrentamiento, en el que varios letrados llegaron a utilizar barras de hierro y se produjeron empujones y agresiones, De Vicente ha tirado de ironía para comparar la escena con la situación vivida en el Colegio de la Abogacía de Madrid en sus últimos comicios.

"En el colegio de Madrid la cosa estuvo calentita en las últimas elecciones, pero no llegamos a tanto", ha comentado la jurista este jueves al observar las imágenes del altercado.

El enfrentamiento se produjo durante el proceso electoral para elegir al decano de un colegio de abogados en Pakistán. Lo que debía ser una jornada de votación terminó convirtiéndose en una auténtica batalla campal dentro de las instalaciones judiciales.

Asimismo, en los vídeos difundidos se puede ver a grupos de abogados, muchos de ellos vestidos con traje, enfrentándose a golpes, lanzando objetos e incluso utilizando barras de hierro.

Según se aprecia en las imágenes, el conflicto habría comenzado tras la agresión a una mujer presente en el lugar. A partir de ese momento la tensión se desbordó y varios asistentes comenzaron a enfrentarse físicamente, obligando a suspender el proceso electoral.

