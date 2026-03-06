Mayte Alcaraz califica a Vox como "un caso anómalo en la política española": "Está purgando a todos sus fundadores"

La periodista ha señalado que "entender a Santiago Abascal es imposible": "Hoy ha defendido a María Guardiola cuando pidió su cabeza en la pasada campaña electoral".

La periodista Mayte Alcaraz ha calificado a Vox como "un caso anómalo en la política española" en el programa Más Vale Tarde. Así lo ha analizado tras la noticia de la limpia en la formación liderada por Santiago Abascal, que ha prescindido de Ortega Smith y ha abierto un expediente a José Ángel Antelo.

"Es un caso anómalo, es un partido que no ha gobernado ni ha gestionado prácticamente y que si lo ha hecho se ha ido a los tres cuartos de hora. Está purgando a todos sus fundadores", ha explicado Alcaraz.

Asimismo, Cristina Pardo ha apuntado que "está a punto de morir de éxito" y que "lo hace sin disimulo": "Los partidos tradicionales, cuando quieren echar a alguien, primero aguantan carros y carretas y luego intentan hacerlo de una manera sutil".

Por su parte, Alcaraz sostiene estar de acuerdo con las palabras de su compañera y señala que se habla de "no entender" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que "entender a Abascal es imposible".

"Abascal hoy ha defendido a María Guardiola cuando pidió su cabeza en la pasada campaña electoral", recuerda la periodista. "Me pregunto si los electores de Vox querrán que algún día gobiernen más allá de meterse con Pedro Sánchez", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.