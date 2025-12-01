Bea de Vicente explica qué es la "autopsia psicológica" en el caso de las menores de Jaén

Las autoridades continúan investigando la muerte de dos adolescentes en Jaén. Aunque la principal hipótesis apunta al suicidio, pero de momento no se ha confirmado.

La Policía Nacional continúa investigando la muerte de dos adolescentes, de 15 y 16 años, en el Parque de la Concordia, en Jaén. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Por el momento, la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores apunta al suicidio, aunque todavía no está confirmada.

Desde la Brigada Judicial de la Policía Nacional indicaron que, en la primera inspección ocular, no se apreciaban signos de violencia externa. Aunque la investigación sigue abierta, parece descartarse la participación directa de terceras personas.

Desde Más Vale Tarde, la abogada y criminóloga Bea de Vicente explica qué métodos de investigación se estarían llevando a cabo.

"Hay una técnica de investigación policial que se llama autopsia psicológica", señala, en la cual las autoridades se van formulando preguntas sobre el entorno de la víctima hasta determinar en qué estado psicológico se encontraba en el momento de la muerte.

"¿Qué situación emocional tenía? ¿Tenía amigos? ¿Enemigos? ¿Alguien gana con su muerte? ¿Cómo se encontraba emocionalmente?", enumera la colaboradora de Más Vale Tarde.

