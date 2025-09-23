Bea de Vicente, sobre las criticas de M.A.R a la jueza del caso de González Amador: "Pocas querellas por calumnia ponen los jueces"

La decisión judicial de enviar a juicio a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha generado polémica. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha lanzado duras críticas en redes, lo que ha provocado las quejas de asociaciones de jueces y juristas.

Isabel Díaz Ayuso no ha usado la palabra 'lawfare', pero tanto ella como su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, han criticado la decisión de la jueza de sentar en el banquillo de los acusados a su pareja, Alberto González Amador.

En redes sociales, Rodríguez ha escrito lo siguiente sobre la situación: "Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto".

Este mensaje ha provocado el malestar y la indignación de varias asociaciones de jueces. En Más Vale Tarde, la abogada Bea de Vicente ha mostrado su apoyo a los magistrados: "Creo que pocas querellas por calumnia se ponen por parte de los jueces. Lo digo sinceramente por qué se hacen acusaciones muy gruesas de prevaricación".

De Vicente fue más allá y se refirió directamente al debate sobre el 'lawfare': "Que el 'lawfare' del novio de la señora Ayuso... pues hay facturas falsas en el 'lawfare' e impagos a Hacienda. Lo que ella llama 'lawfare' tiene facturas falsas".