Miguel Ángel Campos, tras las palabras de Ayuso sobre su novio: "Lo que hace es acusar prácticamente de 'lawfare' a la jueza, una magistrada conservadora"

En Al Rojo Vivo, el periodista analiza la situación judicial de González Amador y subraya que la magistrada encargada del caso "nada tiene que ver con los bulos difundidos en las últimas horas, tanto por Ayuso como por su jefe de gabinete".

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

Ante esta decisión judicial, Ayuso ha reaccionado acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar políticamente los tiempos y la magnitud de los escándalos. La dirigente madrileña insistió en que siempre se ha mantenido "en la misma posición" respecto al proceso que afecta a su pareja, a quien definió como "un particular que nada tiene que ver con mi gestión".

En sus declaraciones, Ayuso también ha afirmado:"Cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza transitoria pensé: ¿qué viene a continuación en el entorno de Sánchez? Solo pensé en qué pasará en el terreno personal y político del presidente. Y hoy ya tenemos el procesamiento de su hermano".

En el programa Al Rojo Vivo, el periodista Miguel Ángel Campos ha analizado la situación judicial de González Amador y ha explicado que, aunque aún le queda un recurso ante la Audiencia Provincial, sus opciones son mínimas:"Prácticamente no tiene nada que hacer ya. El juicio oral está señalado, solo falta fijar la fecha. Ese auto no puede recurrirse y se sentará en el banquillo por esa tipología delictiva".

Por otra parte, Miguel Ángel Campos también se ha referido directamente a las declaraciones de Ayuso. Según el periodista, "lo que sorprende es que Isabel Díaz Ayuso, con su intervención de hoy, está prácticamente acusando de lawfare a la jueza Carmen Rodríguez Medel".

Campos ha destacado que la magistrada, de perfil conservador y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, tiene una trayectoria que desmiente esas insinuaciones: "Es la misma jueza que abrió un procedimiento para investigar si las manifestaciones del 8M pudieron influir en la expansión de la COVID-19".

Para el periodista, se trata de una profesional de reconocido prestigio "que nada tiene que ver con los bulos fabricados en las últimas horas, tanto por Ayuso como por su jefe de gabinete".