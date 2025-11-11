Dos niños de dos años se escapan de una guardería en El Ejido, Almería

Los detalles Los padres de uno de los menores ha decidido interponer una denuncia ante la Policía, pidiendo una compensación económica. Además, solicitan a la Consejería de Educación una reclamación.

Dos niños de dos años se han escapado de una guardería en El Ejido, Almería. Al parecer, todo ha ocurrido por el descuido de una de las cuidadoras, que dejó el pestillo de una puerta abierta.

Los pequeños la empujaron y lograron salir a la calle. La guardería ha reconocido el error, asegurando que se dio cuenta rápido de lo ocurrido y que salió a la calle a por ellos sin perderles nunca de vista.

Sin embargo, lo cierto es que los menores llegaron a cruzar una calle solos. En ese momento, uno de los padres, que iba a recogerlo, le vio. Tras darse cuenta de lo ocurrido, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, pidiendo una compensación económica. Además, ha solicitado a la Consejería de Educación una reclamación.

Los padres del otro menor no han puesto denuncia a la guardería, que ya ha pedido perdón por lo ocurrido.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que tomaron declaración tanto a la directora como a una trabajadora, además de a los progenitores, y que las diligencias se remitieron al decanato de los juzgados de El Ejido para su valoración. Las mismas fuentes han precisado que inicialmente no se apreció un riesgo concreto para los menores ni que se produjera un resultado lesivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.