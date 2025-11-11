Jesús Bastante, acerca de la denuncia al obispo de Cádiz: "Resulta triste y desoladora, pero no es una sorpresa"

El redactor jefe de 'Religión Digital' ha aportado más detalles sobre la figura de Rafael Zornoza, así como las penas que podrían caer sobre él.

El redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante, ha ofrecido más detalles acerca del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, quien ha sido acusado de pederastia. Sobre este hecho, Bastante ha expresado que la demanda "resulta triste y desoladora, pero no es una sorpresa". Según ha desarrollado, el obispo "no tenía muchísimos amigos entre los fieles", puesto que "era un hombre muy autoritario que ha dejado un reguero de personas con tristeza en los sitios donde ha estado".

Asimismo, ha aseverado que su autoritarismo superaba ciertos límites, de hecho, podía "llegar incluso hasta a contradecir al propio Papa". A propósito, ha recordado un episodio en el que una persona transexual quiso ser el valedor de un niño en una comunión y él no le dejó a pesar de que el Vaticano lo había autorizado. "Tiró de derecho canónico para encontrar una vía para prohibir que esa persona fuera padrino", ha señalado.

Por otra parte, ha incidido en que la Iglesia tenía conocimiento de estos hechos desde principios de verano y no ha hecho nada hasta que la información ha sido publicada por los medios de comunicación. "Desgraciadamente, suele suceder lo mismo siempre. De una manera o de otra, la Iglesia siempre camina tres, cuatro pasos por detrás de la realidad, de la triste realidad. Tienen que ser las víctimas las que saquen la cara de nuevo y que denuncien los abusos", ha expuesto Bastante, que ha subrayado que la víctima no denunció en España, sino que lo hizo directamente ante la Santa Sede por su falta de confianza en la Iglesia española.

Además, el redactor jefe de 'Religión Digital' ha remarcado que Zornoza, que tiene 76 años y un "cáncer agresivo", "hace un año y medio que ya tendría que estar jubilado". "No es lo mismo el escándalo de un obispo emérito que el de un obispo titular", ha agregado.

Por último, el periodista ha explicado que el obispo ya no puede entrar en prisión, puesto que sus delitos han prescrito. No obstante, ha indicado que "se le puede sacar, aceptar su renuncia o hacerle dimitir como obispo". Igualmente, como los abusos se produjeron durante la administración del sacramento de la confesión, Zornoza podría "incluso ser excomulgado".

