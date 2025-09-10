Bea de Vicente advierte a los manifestantes propalestina en la Vuelta: "Usted puede ser detenido"

Las últimas etapas de La Vuelta a España contarán con un despliegue histórico de seguridad. Cerca de 2.343 efectivos garantizarán que los últimos kilómetros se realicen con normalidad y sin incidentes, mientras se llevan a cabo las manifestaciones propalestinas.

En total, el operativo estará compuesto por 1.100 agentes nacionales, 532 guardias civiles y 711 policías municipales.

"Creo que es importante hacer un ejercicio de concienciación", opina Bea de Vicente ante las manifestaciones que se han llevado a cabo en distintas etapas y que han terminado en caos. "Es más que lícito y legítimo aprovechar la visibilidad de un evento internacional como este para denunciar el drama palestino", afirma la colaboradora de Más Vale Tarde.

Sin embargo, pide a los manifestantes tener claro que los ciclistas no tienen nada que ver y que es necesario que puedan seguir con el recorrido sin sufrir ningún accidente. Algo que le pasó a Javier Romo, que el domingo pasado cayó al suelo y, debido a las lesiones, "no puede seguir en la carrera", apunta la abogada.

Por eso, Bea de Vicente insiste en que la etapa "discurra con naturalidad" y advierte que "podemos incurrir en un delito de desorden público" si no se actúa correctamente, hasta el punto de que el manifestante "puede ser detenido".