Beatriz de Vicente, tras los bulos en las jornadas de Vox: "Les invitaría a darse un paseo por un juzgado de Violencia de Género"

La abogada cree las declaraciones de aquellos que han negado la violencia machista nacen de "la ignorancia y el desconocimiento". Añade que debería ir "al barro" ya que eso serviría para que vieran la realidad y dejaran de negar la violencia.

En el Congreso de los Diputados se han celebrado este jueves unas jornadas, organizadas por Vox, en las que se han difundido bulos sobre la violencia machista y se han burlado del colectivo trans. Beatriz de Vicente señala que cree que las afirmaciones nacen "de la ignorancia y el desconocimiento".

"Les invitaría a darse un paseo por una guardia de un juzgado de Violencia de Género", añade la abogada, "que vinieran al barro y, cuando tú les enseñas a una mujer con la nariz rota a ver qué opinan". "Con respeto a tu profesión, no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de criterio e ideología", responde Tania Sánchez.

"Creo que han visto poco", replica de Vicente. La analista considera que estas personas, si ven a una mujer que ha sido agredida, "lo que piensan es que algo habrá hecho, que se lo ha buscado o que ha puesto nervioso a su marido".

Iñaki López señala que los autores de alguna de las polémicas declaraciones son policías o jueces. "Son personas que, teóricamente, están para proteger a las mujeres de la violencia machista", añade el presentador de Más Vale Tarde.

"Cuando estás en el barro y te enteras de lo que hay es imposible, por lo menos, que nieguen la violencia", reflexiona Beatriz, "cosa distinta es que la justifiquen". "Ellos hablan de persecución al varón español", indica Cristina Pardo.