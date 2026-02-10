De Barcelona a Murcia: la odisea de las maletas perdidas de cuatro amigos que se ha hecho viral en redes

Cuatro amigos españoles vivieron una auténtica odisea con sus maletas tras volver de Islandia. Una de ellas recorrió media España, otra quedó atrapada en Barcelona y su historia se hizo viral, con millones de personas siguiendo cada paso en redes.

Todo el mundo ha tenido alguna mala experiencia al facturar una maleta en un aeropuerto. Eso mismo les pasó a cuatro españoles que viajaron a Islandia y que, en su regreso a Madrid vía Barcelona, vieron cómo su equipaje se quedaba en la ciudad condal. A partir de ahí comenzó una historia digna de cine que ha sido seguida en redes sociales. Casi tres millones de usuarios pendientes de lo que le ocurría a Carlos y a sus cuatro amigos.

Todo arrancó con un mensaje que el joven publicó en sus redes y que con rapidez se hizo viral: "Buenos días, Iberia. Una de las cuatro maletas que nos perdisteis hace cinco días. Va por carretera camino de Alicante. No habréis tenido el cuajo de tenerla cinco días en mitad de la terminal hasta que ha llegado alguien y se la ha llevado. ¿Verdad? ¿Verdad?"

Desde ese momento, muchos internautas le pidieron que siguiera contando cada novedad.

La maleta continuó su viaje por España hasta acabar en el barrio de La Fama, en Murcia, mientras que las otras tres seguían en la misma cinta de recogida de equipajes por la que habían salido. Dos de ellas lograron llegar a su destino. La otra, la de Marta, seguía en el aeropuerto de Barcelona, con el problema añadido de que la batería de su AirTag empezaba a agotarse.

En el caso de la maleta que se encontraba en Murcia, la policía acudió a la calle donde marcaba el localizador y detuvo al hombre que se la había llevado. Por suerte, la intervención fue rápida y evitó más complicaciones.

Más Vale Tarde conectó en directo con Carlos para saber si habían conseguido reunirse con todas las maletas. Él mismo lo explicó así: "Hemos recuperado todas; la que está en Murcia sigue en la comisaría y es la única en la que han faltado cosas".

Carlos también relató la escasa comunicación que mantuvieron con la aerolínea. "Nosotros le podíamos pasar el enlace de dónde estaba exactamente la localización de la maleta. Y ni con esas conseguían encontrar las maletas. Fue un operario en el aeropuerto de Barcelona que se puso en contacto con nosotros a través de Twitter y fuimos capaces de detectar la maleta porque nos mandó una foto diciendo: 'Vuestras maletas están aquí'"

