Del frío del aire acondicionado al precio del bar del aeropuerto: Zapeando desvela formas de colar un muerto en un avión

Después de que se haya cazado en pocas semanas a la segunda persona que intentaba colar un muerto en un avión, Zapeando explica en este vídeo nuevas 'estrategias' para hacerlo sin que te pillen.

Ha vuelto a pasar. Después de que hace unas semanas una persona intentara subir a una mujer fallecida a un avión, esta vez la Policía de Tenerife detenía a un británico que pretendía hacer lo mismo y que aseguró que la mujer se había muerto justo en el aeropuerto.

"Si te llevas el muerto de casa no te dejan, pero si lo compras en el duty free del aeropuerto puedes llevar lo que quieras", ironiza Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas.

Como esto parece que se está convirtiendo en una tendencia, Zapeando hace una 'Ronda rápida de formas de colar un muerto en un avión sin que te pillen".

De este modo, Miki Nadal se convierte en el muerto e Isabel Forner en la empleada del aeropuerto, mientras Dani Mateo, Quique Peinado y María Gómez ponen excusas sobre el estado del fiambre, desde que está frío por culpa del aire acondicionado, el shock por el precio del bocadillo de jamón y el zumo del aeropuerto o el mal tiempo en las vacaciones que ha causado que esté tan blanco.

