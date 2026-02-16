Ahora

Huelga de médicos

Antonio Maestre: "No es compatible pedir trabajar menos horas y que te dejen, después de una guardia, ir al sector privado a trabajar"

"No puede ser que tú pienses que trabajas demasiadas horas y que exijas que se te permita, después de una guardia, irte al sector privado a trabajar", opina Antonio Maestre sobre una de las reivindicaciones de la huelga de médicos.

Hoy ha comenzado una semana de huelga de médicos en la sanidad pública que se repetirá durante todos los meses hasta junio. En ella piden, entre otras cosas, cambios en la retribución de las guardias o que se prohíba la movilidad forzosa.

Aunque Antonio Maestre afirma que en esta huelga "hay cosas que tienen toda la razón en exigir", hay otras cuestiones que, opina, "tiene una doblez que no debe".

El periodista se muestra de acuerdo en que un médico "no tenga que estar muchas horas trabajando, porque eso afecta a su proceder". Sin embargo, considera que eso "no es compatible" con sus quejas porque "cuando tú sales de una guardia, no puedas ir a trabajar en el sector privado".

"No puede ser que tú pienses que trabajas demasiadas horas y que exijas que se te permita, después de una guardia, irte al sector privado a trabajar", comenta en el vídeo sobre estas líneas.

También defiende que debe limitarse que "los jefes de servicio del sector público no puedan ser jefes de servicio del sector privado", ya que "puede haber un conflicto de intereses".

Maestre, no obstante, apoya "todos los derechos que exijan para mejorar sus condiciones laborales" y asegura que "tienen que cobrar más y trabajar en mejores condiciones, pero en el sector público".

