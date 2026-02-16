Adif termina de reparar la vía en Adamuz y pone a disposición de las compañías ferroviarias la reanudación del servicio

Los detalles Las verificaciones efectuadas han arrojado resultados favorables, lo que permite poner la infraestructura a disposición de las operadoras para que lleven a cabo las pruebas con material rodante que estimen oportunas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha concluido la reparación de la vía en Adamuz (Córdoba), afectada por un accidente ferroviario el 18 de enero que causó 46 muertes. Tras las pruebas técnicas, la infraestructura está lista para que las compañías ferroviarias realicen ensayos previos a la reanudación del servicio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse "mañana o pasado". La interrupción afectó a Renfe, Iryo y Ouigo, que implementaron planes alternativos. El sector ferroviario se prepara para las pruebas finales antes de reanudar el servicio.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha finalizado los trabajos de reparación de la vía en Adamuz (Córdoba), afectada por el accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas. Concluidas las actuaciones técnicas y tras superar las pruebas realizadas sobre la infraestructura, el trazado queda ya disponible para que las compañías ferroviarias avancen en los ensayos previos a la reanudación del servicio.

Según han confirmado fuentes de Adif a laSexta, las verificaciones efectuadas han arrojado resultados favorables, lo que permite poner la infraestructura a disposición de las operadoras para que lleven a cabo las pruebas con material rodante que estimen oportunas. El objetivo es recuperar la circulación comercial "próximamente".

Puente habla de recuperar el servicio "mañana o pasado"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía podría reabrirse "mañana o pasado", tras permanecer cerca de un mes interrumpida como consecuencia de los daños ocasionados por el siniestro. Desde el Ministerio subrayan que se trabaja para restablecer el tráfico ferroviario "lo antes posible".

La interrupción ha afectado a los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo, que no han podido operar el tramo completo desde el accidente. Como medida de contingencia, Renfe activó un plan alternativo de transporte para garantizar los desplazamientos más urgentes. La compañía cubrió el tramo afectado mediante servicios por carretera y desvíos a través de líneas de media distancia, con el fin de minimizar el impacto sobre los viajeros mientras se completaban las labores de reparación.

Con la infraestructura ya rehabilitada, el sector ferroviario encara ahora la fase final de pruebas técnicas antes de restablecer plenamente la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.