Antonio Maestre, sobre la prohibición del burka: "Lo que molesta a la derecha es la mujer mora que va debajo"

El periodista señala que él está "plenamente convencido" de que el burka es una prenda "que transmite que la mujer que lo porta es víctima de violencia machista". Pero, como añade, a PP y Vox han decidido perseguir a las víctimas.

El Partido Popular y Vox van a apoyar este martes en el Congreso de los Diputados que se prohíba el burka en espacios públicos. Antonio Maestre expone que él está "plenamente convencido de que el burka es una prenda que transmite que la mujer que lo porta es víctima de violencia machista".

"Como estoy plenamente convencido de eso", añade, "creo que cuando hay una víctima de violencia machista hay una gente que le provoca esa violencia machista". El periodista expone que "esa gente" es "otra persona".

El periodista señala que, si alguien considera que una persona que lleva burka es víctima de violencia machista, "al que hay que perseguir es al que provoca esa violencia machista". Maestre indica que la extrema derecha lo que hace es "perseguir a la víctima".

"Ellos no la consideran una víctima de violencia machista, consideran que es una persona que ha venido a nuestro país y quiere mantener sus costumbres", indica Cristina Pardo. "Lo que les molesta es la mujer mora que hay debajo", afirma el escritor, "buscan castigar a esa víctima de violencia machista". "No les importan las mujeres que hay debajo del burka", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.