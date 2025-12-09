España, el paraíso de la jubilación para británicos: sol, buena sanidad… y unos impuestos que duelen

Los datos Más de 100.000 británicos mayores de 65 años ya viven en España, atraídos por la sanidad y el clima, pero deben pagar impuestos sobre pensiones que pueden superar el 50% si sus ingresos son altos.

España se ha convertido en un imán para los jubilados británicos. Sol, clima mediterráneo, buena sanidad y calidad de vida son los grandes atractivos que destacan medios como el 'Daily Mail'. Pero no todo es tan bonito: los impuestos sobre las pensiones y los cambios en las reglas fiscales del Reino Unido están poniendo a muchos británicos en pie de guerra.

Según el 'Daily Mail', lo que hace que España destaque frente a otros destinos es su sistema sanitario. Jubilados británicos que buscan vivir tranquilos saben que aquí tienen acceso a una sanidad de calidad. Y eso, para quienes ya han pasado de los 65, pesa mucho en la balanza.

Los impuestos, el gran problema

El lado oscuro de la jubilación en España son los impuestos sobre las pensiones. Una vez que se acredita la residencia, hay que tributar por la pensión, ya sea pública o privada. Y las cifras no son bajas: pueden oscilar entre el 18% y el 54% si se superan los 300.000 euros. Mientras tanto, en el Reino Unido no pagarían nada, gracias al convenio fiscal entre ambos países que evita la doble imposición.

Y ahora, los jubilados británicos tienen un motivo más de preocupación. Hacienda limitará el beneficio fiscal por aportaciones a planes de pensiones a 2.000 libras al año por trabajador. Si alguien decide aportar más dinero, pagará más a la Seguridad Social y verá reducido el ahorro fiscal que antes tenía. Según estimaciones, esta medida permitirá al gobierno recaudar 4.700 millones de libras adicionales entre 2029 y 2030. Los más afectados serán los que ganan más; quienes tengan salarios bajos o medios apenas notarán cambios. La nueva norma se aplicará a partir de abril de 2029.

¿Cómo vienen los británicos a España?

La vía más habitual es la 'visa no lucrativa', pensada para quienes no vienen a trabajar, solo a residir y disfrutar de sus ingresos provenientes del extranjero. Para conseguirla se exige:

Ingresos mensuales de al menos 2.400 euros .

. Seguro de sanidad privado .

. Certificado médico que acredite buena salud.

que acredite buena salud. Compromiso de no trabajar en España.

Los números no engañan. En 2019, había 93.785 británicos mayores de 65 años censados en España. Para 2022, esa cifra había subido a 102.270, muchos de ellos residentes en islas y zonas del Mediterráneo. Una gran parte utiliza la visa no lucrativa para poder establecerse legalmente en el país.

España frente a otros destinos

El 'Daily Mail' también destaca otros países para jubilarse:

Emiratos Árabes Unidos : cero impuestos, pero la vida es cara.

: cero impuestos, pero la vida es cara. Italia : impuestos bajos en algunas regiones (7% durante 10 años), vida barata y buena calidad, aunque la sanidad no siempre acompaña.

: impuestos bajos en algunas regiones (7% durante 10 años), vida barata y buena calidad, aunque la sanidad no siempre acompaña. Grecia: impuestos reducidos al 7% durante 15 años, pero la sanidad es más limitada.

A pesar de los impuestos, España sigue siendo atractiva: clima, calidad de vida y coste razonable la convierten en uno de los destinos preferidos para quienes quieren disfrutar de su jubilación al sol.

