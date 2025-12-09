Los médicos vuelven a la huelga este martes reclamando un Estatuto Marco propio

Los detalles La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) convoca estos paros entre en toda España el 9 y el 12 de diciembre para establecer un Estatuto Marco propio "que dignifique la labor profesional" y las condiciones del colectivo médico.

Los profesionales de la sanidad madrileña inician una nueva huelga con cuatro jornadas de paro convocadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) para reclamar un Estatuto Marco propio que dignifique su labor y mejore sus condiciones laborales. La huelga, que afecta a médicos de toda la Comunidad de Madrid, comenzará con una manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. Además, la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha anunciado paros para 2026 si no se alcanza un acuerdo. Amyts también insta a los gobiernos autonómicos a implementar mejoras médicas, destacando la crítica situación en Madrid, donde se exigen reformas como un nuevo modelo de carrera profesional, respeto a la singularidad del trabajo médico, y mejoras en las condiciones laborales y retributivas.

Los profesionales de la sanidad afrontan desde este martes la tercera huelga de lo que va de 2025 con cuatro jornadas de paro convocadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). Según Amyts, con estos paros se busca establecer un Estatuto Marco propio "que dignifique la labor profesional y ponga fin a las injustas condiciones laborales que arrastra el colectivo médico".

La huelga comenzará a las diez de la mañana de este martes con una manifestación que partirá desde el Congreso de los Diputados hacia las puertas del Ministerio de Sanidad. Esta convocatoria afectará a los médicos y facultativos de toda la Comunidad de Madrid, incluyendo Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) como Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón.

Asimismo, la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha anunciado que los paros seguirán en 2026, concretamente los días 14 y 15 de enero, y se mantendrán de forma indefinida si no se llega a un acuerdo.

Protestas contra Sanidad y las CCAA

Además de la modificación del Estatuto Médico, que depende directamente del Ministerio de Sanidad, Amyts interpela a los gobiernos autonómicos, recordando que "la competencia de Sanidad está transferida a las comunidades y que en su mano está también implementar mejoras médicas para asegurar una atención de la máxima calidad a la población".

Madrid, en una situación crítica

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores destaca que especialmente dramática es la situación de los facultativos en la Comunidad de Madrid, donde están pendientes varias reclamaciones históricas del colectivo, como un nuevo modelo de carrera profesional, abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos y sistemas de homologación flexibles.

Del mismo modo, reclaman respeto a la singularidad y la responsabilidad del desempeño de los profesionales médicos y el mantenimiento de los requisitos de titulación y categoría, así como el derecho a la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales.

El colectivo también pide la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria; y un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010. Por último, para Odontología de Atención Primaria se piden límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.

