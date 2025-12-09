Ahora

Cuatro días de paros

Los médicos vuelven a la huelga este martes reclamando un Estatuto Marco propio

Los detalles La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) convoca estos paros entre en toda España el 9 y el 12 de diciembre para establecer un Estatuto Marco propio "que dignifique la labor profesional" y las condiciones del colectivo médico.

Huelga general de médicos contra el Estatuto Marco propuesto por SanidadHuelga general de médicos contra el Estatuto Marco propuesto por SanidadAmyts
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los profesionales de la sanidad afrontan desde este martes la tercera huelga de lo que va de 2025 con cuatro jornadas de paro convocadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). Según Amyts, con estos paros se busca establecer un Estatuto Marco propio "que dignifique la labor profesional y ponga fin a las injustas condiciones laborales que arrastra el colectivo médico".

La huelga comenzará a las diez de la mañana de este martes con una manifestación que partirá desde el Congreso de los Diputados hacia las puertas del Ministerio de Sanidad. Esta convocatoria afectará a los médicos y facultativos de toda la Comunidad de Madrid, incluyendo Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) como Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón.

Asimismo, la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha anunciado que los paros seguirán en 2026, concretamente los días 14 y 15 de enero, y se mantendrán de forma indefinida si no se llega a un acuerdo.

Protestas contra Sanidad y las CCAA

Además de la modificación del Estatuto Médico, que depende directamente del Ministerio de Sanidad, Amyts interpela a los gobiernos autonómicos, recordando que "la competencia de Sanidad está transferida a las comunidades y que en su mano está también implementar mejoras médicas para asegurar una atención de la máxima calidad a la población".

Madrid, en una situación crítica

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores destaca que especialmente dramática es la situación de los facultativos en la Comunidad de Madrid, donde están pendientes varias reclamaciones históricas del colectivo, como un nuevo modelo de carrera profesional, abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos y sistemas de homologación flexibles.

Del mismo modo, reclaman respeto a la singularidad y la responsabilidad del desempeño de los profesionales médicos y el mantenimiento de los requisitos de titulación y categoría, así como el derecho a la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales.

El colectivo también pide la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria; y un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010. Por último, para Odontología de Atención Primaria se piden límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno afronta el último pleno del año en el Congreso más débil que nunca y con Ábalos en prisión
  2. Semana clave para el caso residencias: tres exaltos cargos de Ayuso declararán por primera vez como investigados por los 'protocolos de la vergüenza'
  3. "Don Koldo" y el cumpleaños de "Don Ábalos": así es su rutina en la prisión de Soto del Real
  4. Trump, tras la "desagradable" multa de Bruselas a X: "Europa va por mal camino"
  5. Zelenski deja claro que Ucrania no cederá territorio a Rusia y presentará una nueva revisión del plan de paz a EEUU
  6. Paramount responde a Netflix y lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner Bros