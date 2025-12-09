Todas las eliminatorias
Sorteo Copa del Rey: partidos de dieciseisavos de final
Ya se conocen todos los partidos de Copa del Rey que se jugarán entre el 16 y el 18 de diciembre.
Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ya conocen sus cruces. En esta eliminatoria se unen los equipos de la Supercopa de España: el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.
Los partidos se disputarán, todavía sin VAR, entre el 16 y el 18 de diciembre. Y también a partido único.
Ourense - Athletic Club de Bilbao.
Atlético Baleares - Atlético de Madrid.
Talavera de la Reina - Real Madrid.
Guadalajara - FC Barcelona.
Real Murcia - Real Betis.
Eldense - Real Sociedad.
Burgos - Getafe.
Cultural Leonesa - Levante.
Eibar - Elche
Deportivo de la Coruña - Mallorca.
Racing de Santander - Villarreal.
Sporting de Gijón - Valencia.
Huesca - Osasuna.
Granada - Rayo Vallecano.
Albacete - Celta de Vigo.