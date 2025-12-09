Ahora

Todas las eliminatorias

Sorteo Copa del Rey: partidos de dieciseisavos de final

Ya se conocen todos los partidos de Copa del Rey que se jugarán entre el 16 y el 18 de diciembre.

Sorteo de la Copa del ReySorteo de la Copa del Rey@RFEF

Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ya conocen sus cruces. En esta eliminatoria se unen los equipos de la Supercopa de España: el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.

Los partidos se disputarán, todavía sin VAR, entre el 16 y el 18 de diciembre. Y también a partido único.

Ourense - Athletic Club de Bilbao.

Atlético Baleares - Atlético de Madrid.

Talavera de la Reina - Real Madrid.

Guadalajara - FC Barcelona.

Real Murcia - Real Betis.

Eldense - Real Sociedad.

Burgos - Getafe.

Cultural Leonesa - Levante.

Eibar - Elche

Deportivo de la Coruña - Mallorca.

Racing de Santander - Villarreal.

Sporting de Gijón - Valencia.

Huesca - Osasuna.

Granada - Rayo Vallecano.

Albacete - Celta de Vigo.

