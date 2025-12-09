La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas

El contexto José Manuel Cuenca intercambió varios mensajes con la entonces consellera de Emergencias. Pradas sugirió confinar las ciudades afectadas el día de la DANA, a lo que Cuenca respondió: "Tranquila che. De confinar, nada".

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, vuelve a llamar a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, tras conocer los mensajes de WhatsApp aportados por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta.

Cuenca tendrá que acudir al juzgado de Instrucción de Catarroja el próximo viernes, 12 de diciembre, a las 9:30 horas.

Asimismo, ordena al Instituto de Medicina Legal realizar un informe sobre la posible relación de causalidad entre el fallecimiento de un hombre en la localidad de Benetússer el 29 de octubre de 2024 con la DANA.

El pasado miércoles, Salomé Pradas entregó a la jueza de Catarroja los mensajes que se envió con el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y con su jefe de gabinete. La decisión llegó después de que la jueza de la DANA requiriera a Pradas estos mensajes del 29 de octubre de 2024, de los cuales la exconsellera habló en su entrevista en Salvados.

En estos mensajes, Cuenca pidió a Pradas mantener la "calma" a las 19:54 horas de aquel día. "Salo, de confinar nada, por favor", escribió Cuenca, a lo que Pradas respondió: "Está la cosa muy, muy mal". "Ya, mujer", contestó Cuenca, que consideró que "confinar una provincia es una barbaridad". A las 20:15, Cuenca escribe de nuevo a Pradas el siguiente mensaje: "Ja apegla el presi. Lévate aço del cap per favor. Trànquila che [Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila che]".



Pradas también pudo intercambiar algunos mensajes con Carlos Mazón, a quien informó de que la situación se estaba complicando en Utiel antes de que el president iniciara la larga comida en 'El Ventorro'. El último mensaje a Mazón que consta es el siguiente: "La cosa se complica en Utiel". Esa alerta de Pradas a Mazón es enviada a las 14:11 horas, una alerta a la que él no le contestó.

La siguiente comunicación que figura en ese chat es una llamada perdida de WhatsApp realizada por Mazón a las 20:19 horas, seguida de una llamada de 37 segundos a la misma hora. Horas antes, a las 11:32, Pradas había enviado un primer WhatsApp a Mazón informándole de la situación. A las 13:03 horas, le envió otro mensaje, en el que señalaba que estaba en contacto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Previamente, a las 13:04, Pradas le había avisado de que ya había habido "varios rescates con helicóptero" y de que se iba a reforzar el operativo con el Consorcio de Bomberos de Castellón. A ese mensaje Mazón no respondió directamente. A las 13:05, Pradas le mandó otro con lo que denominó "la buena noticia del día". "Todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". Una información ante la que el president sí reaccionó, a las 13:34, con un "Bieeeeennnnnn [sic]".

