Sin regalos, pero con opciones de vis a vis o tarta: así podría celebrar Ábalos su 66 cumpleaños en Soto del Real

¿Por qué es importante? El sistema penitenciario tiene ciertas deferencias con los reclusos en días señalados. Una de ellas es tener un vis a vis familiar o íntimo que se suele hacer coincidir con el día del cumpleaños. Además, avisando con antelación se puede recibir una tarta.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos cumple 66 años mientras permanece en el módulo 13 de la cárcel de Soto del Real, donde lleva 12 días interno. Aunque el sistema penitenciario permite algunas licencias en días especiales, como vis a vis íntimos o familiares, el cumpleaños en prisión sigue siendo un día común. Para celebrar, se puede solicitar una tarta industrial con antelación, y las velas pueden adquirirse en el economato. Sin embargo, los presos no pueden recibir regalos, ya que estos procesos están regulados por el departamento de paquetería. Ábalos y su exasesor Koldo García están en prisión provisional por riesgo de fuga, según decretó el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos lleva 12 días interno en el módulo 13 de la cárcel de Soto del Real. Sin embargo, este 9 de diciembre no es un día cualquiera para él, puesto que cumple 66 años. Por eso mismo, cabe recordar qué deferencias se tienen con los presos en días tan señalados.

Lo cierto es que es un día como otro cualquiera, pero sí que es verdad que el sistema penitenciario permite algunas licencias. Una de ellas son los vis a vis, íntimos o familiares, que se suelen hacer coincidir con este día. Se podría decir que es una especie de regalo que se le hace a los reclusos. De hecho, es algo bastante habitual.

En cuanto a la tarta y las velas. Se tiene que comunicar con algunos días de antelación que se le va a hacer entrega de la misma y tiene que ser envasada e industrial, para que se puedan ver con claridad los ingredientes. En la cárcel no puede entrar una tarta casera. No obstante, en lo referente a las velas, cabe la posibilidad de que estas se puedan adquirir en el economato. Además, los mecheros están permitidos dentro de la prisión, con lo que no es descartable que haya soplado.

Sin embargo, será un cumpleaños un poco más agridulce si cabe, puesto que un preso no puede recibir regalos. Este tipo de procesos se llevan a cabo desde el departamento de paquetería del centro penitenciario y tiene unos plazos y tramos concretos.

Con todo, tanto José Luis Ábalos como su exasesor Koldo García se encuentran en la cárcel después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretase prisión provisional, comunicada y sin fianza al apreciar riesgo de fuga.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.