¿Cuánto cuesta la Navidad?: los españoles gastarán 800 euros de media en la de este año

Durante las fiestas navideñas, los españoles gastarán una media de 800 euros, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lo que supone 100 euros más que el año pasado. La mayor parte del presupuesto se destina a regalos, representando la mitad del gasto total. Las cenas, comidas y brindis ocupan el segundo lugar, con un gasto promedio de 132 euros en alimentación. Los viajes y escapadas también suman al presupuesto, con un gasto de casi 120 euros. Finalmente, la lotería es un gasto infaltable en Navidad, con un promedio de 73 euros destinados a ella.

Las cenas y comidas de Navidad; los regalos de Reyes y Papá Noel; algún viaje; las rebajas; la lotería... Según la última encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) los españoles gastaremos de media unos 800 euros estas fiestas, 100 más que el año pasado.

Puede parecer un dineral, pero si echan cuentas se darán cuenta de que ya andan cerca. El mayor mordisco al presupuesto se lo llevan los regalos. Concretamente, la mitad del gasto se va en buscar el detalle perfecto. "Yo me he gastado 300 euros ahora mismo y es para mí"; "Uff, ya se ha ido de fase la cosa. Mil", han señalado dos personas.

"Si es que todo vale un montón. Un cochinillo ya te vale 120 euros"; "Alguna botella de vino especial o cava especial", han detallado dos personas. Y razón no les falta porque las cenas con amigos; las comidas de empresa y familiares y los brindis que se alargan ocupan el segundo puesto de la clasificación. De media, los españoles gastaremos 132 euros en alimentación.

Y como en todo periodo de libranza no pueden faltar los billetes; los alojamientos y las escapadas exprés que, por supuesto, también suman. De hecho, según la encuesta de la OCU, nos dejaremos casi 120 euros en ellos. "Claro que para algo trabajo", ha justificado una chica.

No obstante, el gasto que nunca puede faltar en Navidad es el de la lotería, 73 euros. "Tres décimos. Los de toda la vida. Los del pueblo", ha detallado una señora. Porque no vaya a ser que este año sí que toque.

