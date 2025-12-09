Ribera Salud y el Gobierno de Ayuso se alinean ante el escándalo de Torrejón: niegan las acusaciones y las achacan a "la crispación política"

Los detalles Emmanuel de Geuser, máximo responsable del Grupo Ribera, ha abordado con Matute que, "ante las gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación, se reserva el derecho a emprender acciones legales".

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, y la dirección de Ribera Salud se han reunido este martes para analizar la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, que es de titularidad pública pero en manos de esta empresa privada, tras los audios del CEO, Pablo Gallart, que durante una reunión pidió aumentar las listas de espera y seleccionar procesos rentables. Es decir, el negocio por encima de las vidas.

Ribera Salud y el Gobierno de Ayuso se han alineado en sendos comunicados ante el escándalo. Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto Santé y máximo responsable del Grupo Ribera, ha negado "categóricamente" cualquier tipo de instrucción dada desde el grupo a los profesionales de dicho centro. "No se ha cambiado proceso de triaje alguno, no se ha reutilizado material sanitario alguno, ni se ha manipulado el criterio de asistencia", han insistido desde el grupo. "Los resultados de la Auditoría Interna efectuada por Ribera avalan la buena gestión asistencial del hospital", han agregado.

Asimismo, ambos han coincidido en achacar lo ocurrido a "la crispación política". De Geuser ha lamentado que "el clima de crispación mediática que vive España en estos momentos se traslade al terreno sanitario, sea moneda de cambio y perjudique notablemente un modelo como el de Madrid que es ejemplo de éxito, calidad y liderazgo asistencial a nivel internacional y que Ribera quiere exportar al resto de Europa".

De esta manera ha asumido las declaraciones de Ayuso, en las que señalaba con anterioridad que el escándalo se estaba utilizando como una "causa política".

Geuser ha abordado con Matute que, "ante las gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación, se reserva el derecho a emprender acciones legales".

La conversación completa

'El País' ha publicado este martes la charla completa de Gallart después de que él denunciara que los audios estaban manipulados. En los 25 minutos de charla queda demostrado que Gallart pidió dar un servicio de calidad, pero adaptado al dinero que les pagan. Y pidió alargar las listas de espera para ganar más dinero.

El pasado sábado, la propia Ayuso señaló que 'El País' debería publicar los audios completos para que "podamos extraer todos conclusiones", y así se lo han concedido. Este martes han publicado el audio completo, que deja claro que la financiación de la Comunidad de Madrid es insuficiente.

"Lo que vamos a hacer es evidentemente adecuar el servicio que les vamos a dar de acuerdo con el dinero o recursos que nos van a entregar", se escucha cómo dice Gallart. Defiende así que no se rebaje la calidad del servicio, pero también aumentar listas de espera, ajustar gastos y eliminar recursos.

El CEO de Ribera Salud dijo, además, que "la administración sabe que no hemos venido a ganar dinero porque es imposible ganarlo. Garanticemos un servicio de calidad con la consideración de que tenemos unos recursos limitados".

El PSOE de Madrid denuncia ante la Fiscalía

El PSOE de Madrid ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalíacontra el Director General de la empresa Torrejón Salud en la que le acusan de priorizar lo económico sobre la salud de los pacientes. Estás prácticas podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación, según indican a laSexta.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha subrayado, en sus redes sociales, que "la Sanidad es un derecho". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nunca más nadie haga negocio con la Sanidad pública en Madrid", ha remarcado.

Ante esto, la presidenta madrileña ha respondido que se está utilizando como una "causa política" y ha remarcado que no ha habido "negligencias médicas". "No se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente ni la calidad asistencial, que son correctas", ha agregado.

Esto es lo que deben demostrar ahora, y por eso el ministerio de Sanidad ha solicitado informes que acrediten esa seguridad del paciente. "Hemos pedido información detallada sobre las investigaciones iniciadas supuestamente tras las declaraciones del CEO que pidió ajustar las listas de espera para aumentar los beneficios. Hemos pedido las autorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años", ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Una información que también han requerido de Quirón al considerar que ambos "son las dos caras de la misma moneda". Mientras, para la consejería de Sanidad de Madrid esto es una cortina de humo. "Esto es un 'trending topic' para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones", ha dicho la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

