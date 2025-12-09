La guerra entre Paramount y Netflix por el control de Warner entra en terreno político porque Donald Trump también quiere su parte

Las consecuencias El CEO de Paramount le ha prometido a la Casa Blanca que si es él quien compra Warner y no Netflix metería en el pack a la CNN y que, en ese mismo instante, pondrían en marcha cambios radicales para que la cadena deje de ser incómoda para Trump.

La pugna entre Paramount y Netflix por el control de Warner ha tomado un giro político con la intervención de Donald Trump. El presidente de EEUU busca deshacerse de la CNN, crítica con su administración. Ted Sarandos de Netflix ha acordado comprar Warner por 83.000 millones de dólares, mientras David Ellison de Paramount ha hecho una contraoferta de 108.000 millones. Larry Ellison, padre de David y aliado de Trump, conecta a Paramount con la política. Jared Kushner, yerno de Trump, tiene intereses en Paramount. Paramount promete cambios en la CNN si gana. Hollywood y Trump se oponen a la compra de Netflix. La decisión final será el 8 de enero.

En la guerra entre Paramount y Netflix por el control de Warner acaba de entrar la política. Acaba de entrar Donald Trump. El presidente de Estados Unidos cree que puede sacar tajada y acabar con uno de sus grandes enemigos: la cadena de televisión más crítica con el trumpismo en EEUU, la CNN.

Los personajes de esta historia nos van a ayudar a entenderlo todo. A un lado del ring tenemos al jefazo de Netflix, Ted Sarandos, que tiene un acuerdo para comprar Warner por 83.000 millones de dólares. En la otra esquina tenemos al jefazo de Paramount, David Ellison, que acaba de hacer una contraoferta de 108.000 millones. Y en medio, el que está siendo cortejado: el CEO de Warner, David Zás-lav.

Estos son los protagonistas, los que tienen los focos encima, pero a su alrededor están los teóricos secundarios, que son claves en la trama. Por ejemplo, resulta que el padre del mandamás de Paramount es Larry Ellison, dueño de Oracle, segundo hombre más rico del mundo y, sorpresa, un trumpista convencido. Esta es la conexión entre la empresa y la política.

La primera reacción de Donald Trump ante la posibilidad de que Netflix se hiciera con Warner estuvo muy lejos del entusiasmo: llegó a decir que la cuota de mercado de Netflix "podría ser un problema". Trump ha indicado que la operación "tiene que pasar por un proceso" y que ya se verá "qué pasa", aunque ha alegado que es "una gran cuota de mercado" y que "podría ser un problema".

Pero para despejar la conexión entre Trump y esta operación hay que sumar un nuevo personaje. Su yerno, Jared Kushner, lidera un fondo de inversión con una participación muy importante, precisamente, en Paramount. A Trump le han preguntado por ello y se ha hecho el loco. "¿Si Paramount qué...? No lo sé. Nunca he hablado con él sobre esto. Él está trabajando en Gaza, creo que piensa principalmente en Gaza", ha dicho.

Y aquí aparece el control de la CNN. Según ha informado 'The Wall Street Journal', el CEO de Paramount le ha prometido a la Casa Blanca que si es él quien compra Warner y no Netflix metería en el pack a la CNN, por eso se explica también que haya hecho una oferta tan grande, y que en ese mismo instante pondrían en marcha cambios radicales para que la CNN deje de ser incómoda para Trump. Una jugada que sería perfecta para Paramount y para la Casa Blanca.

A esto hay que sumar un último actor: Hollywood. La industria del cine y Trump, esta vez, coinciden en su oposición a que Netflix compre Warner. Los artistas porque temen que Netflix reduzca al mínimo el paso de las películas nuevas por las salas de cine y hiera de esta forma de muerte al cine. Y Trump porque con la otra vía cree que puede acabar matando a la CNN.

Por ahora, en liza se mantienen Netflix con su preacuerdo y Paramount con su nueva OPA hostil. Es difícil saber quién ganará, pero conviene recordar que la oferta de Netflix, de 83.000 millones de dólares, es una cifra amistosa acordada con el consejo de Administración, pero además, si Warner rompe el acuerdo tendría que indemnizar a la plataforma con más de 3.000 millones de dólares.

En cambo la oferta de Paramount, de 108.000 millones de dólares, significa más dinero para los accionistas, e incluye también en el pack a compañías muy endeudadas de Warner como la CNN. La fecha límite la sabremos el 8 de enero, cuando los accionistas de Warner decidan si se van con Paramount o con Netflix.

