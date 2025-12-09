El antiabortismo en España se apunta un tanto: una jueza falla que rezar ante una clínica no es delito pese a la presión sobre las mujeres a que no lo hagan

Los detalles La clínica Askabide de Vitoria denunció a la organización '40 días por la vida' por hacer una "campaña de rezo" durante más de un mes frente al recinto y haber ignorado una orden de alejamiento.

La jueza del juzgado de lo penal número 1 de Vitoria ha absuelto a 21 antiabortistas acusados de coacciones por rezar frente a la clínica Askabide en 2022, determinando que estos actos no constituyen delito en España. La clínica, que denunció los hechos por considerar que pretendían presionar a las mujeres y trabajadores, recurrirá la sentencia. La jueza argumentó que no hubo actitudes violentas ni hostigamiento. Detrás de estos rezos está '40 días por la vida', un grupo organizado que busca influir en la práctica del aborto, generando preocupación en las clínicas por sentencias que los favorecen.

Rezar en grupo frente a una clínica abortista no es delito en España. Así lo ha determinado la titular del juzgado de lo penal número 1 de Vitoria, que este martes ha absuelto a 21 antiabortistas acusados de un delito de coacciones tras haberse concentrado en 2022 para rezar ante la clínica Askabide de Vitoria.

Se trata de una sentencia histórica y un varapalo para esta clínica abortista, que ya ha anunciado que va a recurrir.

La clínica denunció los hechos ocurridos entre septiembre y noviembre 2022, cuando este grupo se plantó frente al recinto con carteles en los que se leía "no estás sola. Estamos aquí para ayudarte". La clínica les denunció y se interpuso una orden de alejamiento de 100 metros por considerar que pretendían presionar a las mujeres y a los trabajadores.

Sin embargo, la se la saltaron y siguieron acudiendo a rezar, cargados con sus pancartas.

La jueza ha considerado que estos actos no son constitutivos de delito y ha absuelto a todos los procesados. En concreto, considera que el comportamiento de los acusados no puede calificarse de coactivo porque "nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas" y sostiene también que se puede "descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza".

"No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes", señala la sentencia, a la que ha accedido laSexta.

La clínica recurrirá la sentencia, ya que estos actos se produjeron en 2022, el mismo año en el que el Código Penal fijó sanción para quienes acosan a las mujeres que van a interrumpir su embarazo. Es decir, que penaliza exactamente lo que la clínica considera que hizo este grupo: acosar a las mujeres. Porque, recuerdan, hasta un silencio puede ser intimidatorio.

'40 días por la vida'

Detrás de estos rezos frente a las clínicas que practican abortos está '40 días por la vida'. Se trata de un grupo totalmente organizado, con origen en Estados Unidos, que cada año organiza lo que llaman "campañas de rezo".

Presumen de haber conseguido el cierre de 184 clínicas en 64 países y de haber "salvado" a más de 26.000 bebés 2007 en todo el mundo. Por eso desde las clínicas temen a estos grupos y les preocupan estas sentencias que les favorecen. Denuncian que, en el fondo, buscan evitar que las mujeres ejerzan su derecho al aborto.

