Europa teme una 'pinza' de EEUU y Rusia y avisa: "No haremos con Ucrania lo que otros con Afganistán"

¿Qué están diciendo? Putin y Trump coinciden en su opinión de que la Europa está "en decadencia" y parecen haberse alineado para acabar bajo sus propios términos, la guerra en Ucrania.

Europa está preocupada por una posible alianza entre Estados Unidos y Rusia contra la Unión Europea, con la guerra en Ucrania como elemento central. Las relaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin se intensifican, reflejándose en discursos críticos hacia Europa, a la que consideran en declive. Serguéi Karagánov, cercano a Putin, afirma que la UE es una amenaza global y que la guerra es contra Europa, no Ucrania. Trump comparte esta visión, describiendo a Europa como débil. La UE responde con firmeza; líderes como Kaja Kallas y Friedrich Merz defienden la autonomía y fortaleza europea, mientras António Costa critica la política exterior estadounidense.

Europa teme que Estados Unidos y Rusia intenten hacer una "pinza" contra la UE, en la que la guerra en Ucrania tendría un papel fundamental, y los líderes de los países no ha dudado en responder.

Los acercamientos de Donald Trump y Vladímir Putin son cada vez más evidentes, no tanto en gestos, como en el discurso que ambos han adoptado contra el Viejo Continente, al que acusan de estar en decadencia.

"Nuestros vecinos europeos, totalmente enloquecidos, están escalando literalmente hacia una Tercera Guerra Mundial", ha declarado Serguéi Karagánov, director del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia. El cerebro geopolítico del Kremlin incluso ha afirmado que "la UE es una amenaza para el mundo" y que eso no puede consentirse.

Muy cercano a Putin, recientemente ha comenzado una gira por los medios rusos en los que subrayado que "estamos en guerra con Europa, no Ucrania" y que la guerra "no acabará hasta que Europa sea vencida". Su objetivo es claro: dibujar una nueva Eurasia.

Un discurso que parece comprar el presidente estadounidense, que ha afirmado que "la mayoría de las naciones europeas están en decadencia… Son débiles". En los últimos meses, ha virado contra los 27 por distintas cuestiones y ha advertido: "Europa tiene que andarse con mucho cuidado… van por mal camino".

Sin embargo, la UE también se ha mostrado contundente ante las amenazas de Trump. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, ha sostenido que "la Unión Europea es la esencia misma de la libertad".

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha rechazado que EEUU dé lecciones a Europa. "No veo la necesidad de que los estadounidenses quieran salvar ahora la democracia en Europa; si hubiera que salvarla, nos bastamos solos", ha indicado.

Mientras que otros líderes como el portugués, António Costa ha resaltado que EEUU tampoco puede presumir de sus guerras con la excusa de rescatar a países. "No haremos con Ucrania lo que otros con Afganistán", ha apuntado.

