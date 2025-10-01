Anabel Cano, víctima de los retrasos en la detección del cáncer de mama: "Pido por todas las mujeres. Se están perdiendo vidas"

Cano es una de las pacientes afectadas por los retrasos en los protocolos de detección de cáncer de mama en Andalucía. Anabel participó en un cribado, pero tardaron un año en solicitar una segunda prueba para confirmar su diagnóstico.

Decenas de mujeres andaluzas han denunciado los retrasos en los protocolos de detección de cáncer de mama en la sanidad pública. Una de las mujeres afectadas es Anabel Cano, que participó en uno de los cribados del sistema público.

Ella fue a hacerse una mamografía rutinaria y le dijeron que si no recibía información en 15 días es que todo estaba bien. Un año después la llamaron para hacerse una nueva mamografía y, en ese momento, descubrió que esa prueba estaba relacionada con la mamografía que se había hecho hacía un año.

"El radiólogo que me hizo la primera prueba en 2023 dejó escrito que necesitaba una mamografía y una ecografía para descartar lo que estaba viendo, que era un cáncer de mama", indica Anabel. "Han tardado un año en llamarme", expone.

Anabel cree que en ese año el tumor que fue detectado inicialmente "ha crecido, ha avanzado y lo que era un grano de maíz hoy es una mazorca". Cano comenzó en enero un tratamiento de quimioterapia y en octubre deberá someterse a una mastectomía. "A lo mejor, en su tiempo, no me hubieran tenido que quitar el pecho", indica.

Al igual que Anabel, hay otras 50 mujeres afectadas por el retraso en estos protocolos y se cree que podrían ser más. Anabel afirma que ella puede seguir adelante ya que tiene a su familia. "Pido por todas las mujeres", dice, al borde del llanto, "¿cuántas hay que ni lo saben? ¿cuántas hay que les han hecho una mamografía y pueden tener un cáncer y no lo saben? Se está atrasando, están perdiendo vidas". "No nos han atendido en el momento que tenían que haberlo hecho", denuncia.

Cano da las gracias a los profesionales médicos ya que, como dice, no tiene nada en su contra. "En la gestión no lo voy a asumir nunca, lo tengo grabado, voy a morir con la pena de que me han abandonado", manifiesta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.