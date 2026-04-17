El almirante Garat cree que la tregua entre Israel y Líbano "es sólida" aunque "siempre hay incidentes que justifican un ataque"

El almirante de Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, ha ayudado a analizar este viernes en Más Vale Tarde los últimos movimientos, acciones y decisiones tomadas en la guerra de Oriente Medio.

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha analizado en Más Vale Tarde los recientes desarrollos en la guerra de Oriente Medio, que alcanza su día 49. Irán ha levantado el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras que Donald Trump mantiene su contrabloqueo. Además, el alto el fuego entre Israel y Líbano ha sido puesto a prueba, con ataques israelíes poco después de su inicio. Garat considera que, aunque hay incidentes iniciales, el acuerdo es sólido ya que ambas partes desean la tregua, presionadas por Trump y por necesidad propia. Confía en que la guerra se apagará gradualmente, similar a lo ocurrido en Gaza.

El almirante de Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, ha ayudado a analizar este viernes en Más Vale Tarde los últimos movimientos, acciones y decisiones tomadas en la guerra de Oriente Medio. Se cumple el día 49 de la guerra y este viernes Irán ha anunciado la retirada del bloqueo del estrecho de Ormuz, aunque Donald Trump no va a hacer lo mismo. Por el momento, su contrabloqueo se queda.

Además, a lo largo de esta jornada, el recién estrenado alto el fuego entre Israel y Líbano ya ha sido puesto a prueba. Han continuado los bombardeos y Líbano ha denunciado que el alto el fuego ha sido violado: Israel atacó media hora después de entrar en vigor. Han atacado 380 objetivos en las últimas 24 horas.

Sobre esta violación de la tregua, el almirante Garat cree que hay que darle más tiempo. Es más, considera que el acuerdo alcanzado entre Israel y Líbano "es un alto el fuego sólido, que se va a establecer, como todos, poco a poco", con el tiempo.

Según ha explicado Juan Rodríguez Garat "al principio, siempre hay muchos incidentes y, probablemente, durante los próximos días sigamos viendo incidentes", pero las aguas volverán a sus cauces.

Considera que es un acuerdo "sólido" porque "los dos bandos quieren el alto el fuego, uno presionado por Trump y el otro por su propia necesidad". Y, pese a ello, reconoce que "siempre hay incidentes que justifican una respuesta o un ataque".

Pero se muestra optimista y mantiene que "se irá apagando esta guerra lentamente" y según se asienten los principios firmados en la tregua, "igual que ha ocurrido con la de Gaza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.