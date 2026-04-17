Bolaños, sobre la actuación del juez Peinado: "Confío plenamente en la Justicia, pero estamos ante una instrucción anormal"

¿Qué ha dicho? El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha defendido su derecho a opinar sobre la instrucción del magistrado. "Es muy distinta a otras", ha indicado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado su crítica hacia la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Bolaños defendió su derecho a opinar sobre el caso con "respeto y argumentos jurídicos", calificando la instrucción de "anormal" debido a las numerosas revocaciones, ya que la Audiencia Provincial ha anulado "14 o más" resoluciones y el Supremo también intervino. Bolaños subrayó su confianza en la Justicia, afirmando que la mayoría de los jueces realizan bien su trabajo. Aunque evitó calificar de prevaricación la actuación del juez, insistió en que su crítica se centra en la instrucción y no en la independencia jurídica del sistema.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños, ha vuelto a mostrarse muy crítico con la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez.

Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, ha defendido su derecho a opinar sobre este asunto con "respeto y argumentos jurídicos", confesando que le parece que estamos ante "una instrucción anormal".

"No es normal que haya tantas revocaciones. El debate jurídico nos está diciendo que esta instrucción es muy distinta a otras", ha destacado, recordando que ya son "14 o más" las resoluciones que "le ha tumbado la Audiencia Provincial", añadiendo que también el Supremo "anuló la exposición motivada" y el Consejo General del Poder Judicial está "investigando comportamientos irregulares".

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que él "confía en la Justicia por completo" y en que la inmensa mayoría de jueces "hacen bien su trabajo", recalcando que si hay alguna resolución con la que discrepe, va a decirlo. "Una instrucción que sufre tantas revocaciones no es la norma, es la excepción", ha reiterado.

Bolaños ha destacado que el ministro de Justicia lo que hace es respetar la labor judicial y velar "por el buen nombre de la Justicia", respondiendo así a quienes le cuestionan por realizar declaraciones tan críticas contra la instrucción del juez Peinado.

"¿Dónde está escrito que el ministro de Justicia no pueda opinar? ¿De qué opino, de la misión a la Luna?", ha preguntado.

A la cuestión de si cree que el magistrado ha prevaricado, el ministro ha evitado responder indicando que esa calificación jurídica le corresponde "a un tribunal" darla.

Una entrevista en la que ha recalcado que en España no hay un problema con la "independencia jurídica", recordando que esto es algo que no dice solo él, señalando que también lo confirma el CGPJ y la Red Europea.

"Yo intento ni mencionar el nombre del juez, hablo de la instrucción", ha defendido, señalando que lo que hace es dar su opinión jurídica sobre una instrucción que le parece "muy discutible", insistiendo en que hay que dejar a la Justicia hacer su trabajo.

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