Begoña Gómez acusa al juez Peinado de "avanzar de forma anormalmente acelerada" en su proceso y pide que se resuelva su recurso

Los detalles La defensa de la mujer de Sánchez esgrime que se está "atentando al derecho" de su representada y que la "omisión de la resolución de recursos" les priva de conocer "los fundamentos por los que se aceptan o rechazan sus pretensiones impugnatorias".

La defensa de Begoña Gómez ha denunciado que el procedimiento judicial liderado por el juez Juan Carlos Peinado avanza de manera inusualmente rápida, criticando que se haya dictado un auto antes de resolver el recurso contra la transformación del procedimiento en diligencias por la Ley del Jurado. La defensa argumenta que esta rapidez afecta al derecho de defensa de Gómez, ya que el proceso ha avanzado a la fase intermedia sin resolver recursos previos, lo que genera incertidumbre procesal. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está procesada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida, aunque el delito de intrusismo profesional ha sido archivado. Según el juez, Gómez se habría apropiado de fondos privados utilizando su posición para ofrecer ventajas a grandes empresas en licitaciones públicas.

La defensa de Begoña Gómez, en un escrito al que ha tenido acceso laSexta, ha denunciado que el procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado está "avanzando de forma anormalmente acelerada" y critica que el auto se haya dictado antes de que se resolviese el recurso contra la transformación del procedimiento en diligencias por el trámite de la Ley del Jurado.

"Si bien esta parte es consciente de que el recurso de reforma no tiene efectos suspensivos, atenta al derecho de defensa de mi representada la falta de resolución del recurso interpuesto contra el auto de incoación cuando el procedimiento avanza de forma anormalmente acelerada", expone la defensa.

En ese sentido, señalan que el procedimiento ya se encuentra "en la fase intermedia" tras saltarse "trámites previstos en la Ley del Jurado".

Además, apuntan a que "la omisión de resolución de los recursos interpuestos priva, por ella, a esta parte de conocer los fundamentos por los que se aceptan o rechazan sus pretensiones impugnatorias", algo que genera "una situación de incertidumbre procesal incompatible con el derecho de defensa".

La omisión, dicen, adquiere "especial gravedad cuando, como sucede en este caso, el procedimiento avanza a fases sucesivas sin que se haya depurado previamente la validez o corrección de las resoluciones recurridas".

Procesada por cuatro delitos

El juez Peinado ha procesado a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias,corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Ha archivado el delito de intrusismo profesional.

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, el juez Peinado sostiene que "Begoña Gómez se apoderó de fondos privados". "La investigada fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", recoge el escrito.

Además, asegura que lo hizo "ofreciendo como contraprestación la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública aprovechando ser su esposo el presidente del gobierno de España, siendo todas esas empresas, grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.