Trump avisa que mantendrá el bloqueo naval en Ormuz hasta que concluya las negociaciones con Irán aunque el paso está "abierto para el comercio"

El contexto El mandatario ha celebrado la apertura por parte de Teherán, que llega tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, aunque mantiene el bloqueo naval "únicamente en lo que respecta a Irán".

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado la apertura total del estrecho de Ormuz a la navegación comercial, coincidiendo con el alto el fuego pactado con Estados Unidos. Esta medida permitirá el tránsito de buques mercantes siguiendo una ruta coordinada con la Organización Portuaria y Marítima iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la reapertura, que pone fin a un bloqueo de aproximadamente un mes. Irán había condicionado esta medida a un alto el fuego en Líbano, buscando el cese de ataques israelíes contra Hizbulá. Previamente, EE.UU. había impuesto un cierre perimetral, complicando la situación.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump ha advertido de que el bloqueo naval continuará para los buques con origen o destino Irán.

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la reapertura del paso, "listo para el tránsito total", según reza su mensaje en sus redes sociales, en el levantamiento provisional de un bloqueo que ha permanecido en vigor aproximadamente un mes entero. No obstante, ha advertido de que el bloqueo naval se mantendrá "en lo que respecta a Irán".

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", ha asegurado.

Irán, cabe recordar, vinculaba el levantamiento de sus restricciones a la navegación en el estrecho a la declaración de un alto el fuego en Líbano para que Israel cesara sus ataques en el marco de la ofensiva que había desatado sobre las milicias chiíes de Hizbulá.

Para terminar de complicar la situación, y visto que Irán estaba abriendo el paso a barcos de países con los que había firmado acuerdos de peaje, el presidente de Estados Unidos impuso el pasado fin de semana un cierre perimetral que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación.

De hecho, poco antes de que Araqchi declarara la reapertura del estrecho, el Mando Central del Ejército de EEUU informaba que 19 barcos comerciales habían tenido que dar media vuelta desde el fin de semana por orden de los barcos norteamericanos que vigilan el perímetro del estrecho. "Ningún buque ha evadido a las fuerzas estadounidenses", ha manifestado el CENTCOM.