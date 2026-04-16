Ramoncín, sobre el discurso de un youtuber sobre la eutanasia de Noelia Castillo: "Deberían desaparecer los seguidores de su canal"

El youtuber Antonini de Jiménez hizo referencia a la muerte de la joven afirmando que si, por ejemplo, hubiera ido a una corrida de toros habría sido capaz de torear su dolor.

El youtuber Antonini de Jiménez participaba este miércoles en la presentación de la feria taurina de Algeciras y, durante su discurso, ha decidido hacer una serie de afirmaciones sobre Noelia Castillo, la joven de 25 años que fallecía el pasado 26 de marzo después de recibir la eutanasia.

En su discurso, el youtuber ha afirmado que "si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor". Además, afirma que si la joven hubiera presenciado una corrida de toros, "habría conocido otra forma de entender los dolores, hubiera toreado".

Como recuerda Cristina Pardo, Noelia "fue víctima de agresión sexual, había pasado por varios intentos de suicidio, que fruto de ello se había quedado tetraplégica y que ha estado dos años batallando con los tribunales para conseguir que le aplicaran la eutanasia".

"Que suerte tener tan claro lo que deben hacer los demas con su vida", critica la presentadora de Más Vale Tarde. Beatriz de Vicente expone que este tipo de afirmaciones estarían dentro del legítimo derecho a la libertad de expresión, aunque considera que sus palabras "son desacertadas y ciegas a muchas sensibilidades".

Ramoncín, por su parte, indica que aunque no haya un "concepto legal" para ir en contra de las palabras de este youtuber, "si hubiera un concepto moral y social mayor que el que hay, a día de hoy, su canal de Youtube deberían desaparecer todos sus seguidores". "Se debería quedar solo diciendo estas cosas", añade, "lo malo que habrá gente que le apoyará". "Lo que yo le diría se lo diría a la carita", concluye.

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