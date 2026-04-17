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Feijóo, eufórico

María Corina Machado se reúne con la derecha de PP y Vox en Madrid mientras rechaza por el momento hacerlo con Sánchez

Los detalles Desde Barcelona, el presidente del Gobierno ha desvelado que habían ofrecido a la líder opositora venezolana reunirse con él, pero que "ella ha considerado que no era oportuno".

Corina Machado y Almeida en Madrid
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María Corina Machadoha recibido este viernes la llave de oro del Ayuntamiento de Madrid de manos de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "He sentido el profundo afecto de un pueblo hacia el nuestro", ha expresado la líder opositora de Venezuela en un acto en el que Almeida ha reclamado elecciones libres para Venezuela "en unas urnas limpias". Minutos antes, Machado era recibida por muchos venezolanos al grito de "¡Libertad!".

La agenda de este viernes de la política venezolana incluía por la mañana un recibimiento en la sede del PP, con abrazo incluido de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha mostrado eufórico con la visita, y le ha dicho que ellos son su "partido en España".

Por su parte, Corina Machado ha expresado su agradecimiento con la hospitalidad de España con los venezolanos. "A España, gracias por acoger a tantos compatriotas", ha expresado la opositora.

En la agenda estaba también una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, pero no con Pedro Sánchez. "De momento no", ha dicho Corina Machado cuando le han preguntado al respecto. Mientras, el presidente del Gobierno, desde Barcelona, ha desvelado que le habían ofrecido reunirse con él, pero que "ella ha considerado que no era oportuno". Sin embargo, el Ejecutivo no descarta un encuentro en el futuro.

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