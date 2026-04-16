Estados Unidos y Hamás mantienen sus primeras conversaciones directas desde la tregua en Gaza

Los detalles Según CNN, una delegación encabezada por el asesor estadounidense Aryeh Lightstone se reunió el martes por la noche en El Cairo con el jefe negociador de Hamás, Khalil al-Hayya.

En medio de la tensión en Oriente Medio por los conflictos en Irán y los ataques de Israel a Líbano, Estados Unidos ha iniciado conversaciones directas con Hamás tras un frágil alto el fuego en octubre. Según CNN, Aryeh Lightstone, asesor estadounidense, se reunió en El Cairo con Khalil al-Hayya, jefe negociador de Hamás, para discutir el cumplimiento de los compromisos del acuerdo, incluyendo el cese de ataques y la entrada de ayuda humanitaria. Más de 765 personas han muerto en Gaza desde el alto el fuego. Además, Israel y Líbano han acordado retomar conversaciones, con Estados Unidos como mediador, buscando el desmantelamiento de Hizbulá y una paz duradera.

Mientras la situación en todo Oriente Medio se encuentra agitada por la guerra que se vive en Irán y por los ataques de Israel contra Líbano, Estados Unidos ha mantenido sus primeras conversaciones directas con Hamás desde que se firmase un frágil alto el fuego el pasado mes de octubre.

Según detalla CNN, que cita a dos fuentes de Hamás conocedoras de estas conversaciones, una delegación estadounidense encabezada por el asesor Aryeh Lightstone se reunió el martes por la noche en El Cairo con el jefe negociador de Hamás, Khalil al-Hayya. Lightstone estuvo acompañado por Nickolay Mladenov, Alto Representante para Gaza de la Junta de Paz creada por Donald Trump, según informaron funcionarios al citado medio. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense se abstuvo de hacer comentarios "sobre negociaciones en curso".

Según las fuentes, Al-Hayya insistió a Lightstone sobre la necesidad de que Israel cumpla plenamente sus compromisos de la primera fase del acuerdo —incluyendo el fin de los ataques y la entrada de más ayuda humanitaria— para poder pasar a la siguiente fase. Al-Hayya sobrevivió a un intento de asesinato israelí en Doha, la capital de Qatar, el pasado mes de septiembre.

Este encuentro tuvo lugar días después de otro encuentro importante: el que mantuvo Lightstone con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El asesor estadounidense instó a Israel a que cumpliese plenamente con sus exigencias en la primera fase del alto el fuego, según una fuente estadounidense y un diplomático familiarizado con la reunión al citado medio, que añade que otra fuente indicó que Israel accedió a cumplir con dichas exigencias si Hamás se comprometía a su desarme.

Más de 765 muertos en Gaza desde el alto el fuego

Según el Ministerio de Salud palestino, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 765 personas en Gaza desde que entrase en vigor el alto el fuego. Israel ha defendido en los últimos años que las negociaciones de tregua, como las de Gaza, se desarrollen "bajo el fuego" de los ataques de su Ejército.

Mientras tanto, los Gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones del martes en Washington, informó Estados Unidos, que actúa como mediador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en sus redes sociales que esa conversación tendrá lugar este jueves, algo que desde Líbano han desmentido.

"Estamos llevando a cabo negociaciones con el Líbano. Estas negociaciones no se habían realizado en 40 años o más. Se están llevando a cabo ahora porque somos muy fuertes y los países se están acercando a nosotros, no solo el Líbano", indicó Netanyahu al respecto. Y añadió: "En las negociaciones con el Líbano hay dos objetivos principales: uno es el desmantelamiento de Hizbulá y el otro, una paz duradera. Paz mediante la fuerza".

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