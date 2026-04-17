Sanguijuelas del Guadiana, música y ruido desde lo rural: "Nuestro peso en el relato es tener presente a nuestra gente"

El contexto Con la publicación de su álbum 'Revolá' y la gira 'Verbena en Vena', el grupo de Casas de Don Pedro (Badajoz) se consolida como una de las bandas emergentes del panorama musical español.

En el pueblo de Casas de Don Pedro, en la Siberia extremeña, un grupo musical llamado Sanguijuelas del Guadiana está revolucionando la escena musical. Compuesto por Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba, el trío ha ganado notoriedad tras lanzar su primer álbum, 'Revolá', y planear una gira de 90 conciertos por toda España para 2026, incluyendo presentaciones en lugares icónicos como La Riviera en Madrid y el Teatro Romano de Mérida. Su música, inspirada por figuras como Robe Iniesta de Extremoduro, refleja sus raíces extremeñas y aborda temas como la juventud y el retorno a sus orígenes.

Se tiende a pensar que, en los pueblos de la España rural, los jóvenes no tienen mucho que hacer. Sin embargo, en Casas de Don Pedro, un pueblo de la Siberia extremeña, surgió un grupo que está dando mucho de que hablar: Sanguijuelas del Guadiana. La banda está compuesta por tres jóvenes cuya vida ha dado un giro desde la publicación de su primer álbum 'Revolá'. Para 2026, ya tienen una gira programada de 90 conciertos por toda España, incluyendo tres shows en la sala 'La Riviera' de Madrid con todas las entradas agotadas y actuaciones en recintos icónicos de su Extremadura natal como la Alcazaba de Badajoz, el festival 'Extremúsika' de Cáceres o el Teatro Romano de Mérida. Sus componentes son Carlos Canelada (voz principal), Juan Grande (guitarra y teclados) y Víctor Arroba (bajo) y laSexta habla con ellos.

Pregunta: Estáis teniendo un año muy intenso, en el que vais a dar 90 conciertos por toda España y con nominaciones a varios premios. ¿Cómo valoráis este éxito tan inmediato?

Víctor Arroba: Pues yo creo que desde fuera se puede llegar a ver como así inmediato y casi una cosa súper rápida, pero al final nosotros llevamos sacando el disco durante casi que un año y tocando en conciertos desde antes. Para nosotros ha sido algo progresivo, pero la verdad es que no esperábamos la repercusión que hemos tenido. Nosotros estamos encantados y flipando y con muchas ganas de dar los 90 conciertos que vamos a tener por toda España.

Pregunta: Un éxito que habéis creado desde vuestro pueblo natal, sin renunciar a vuestras raíces y con mucho esfuerzo detrás… ¿Cuándo se empezó a gestar el álbum?

Carlos Canelada: Lo que es el disco es de bastantes años atrás. Al final, un primer disco tiene algunas canciones que a lo mejor tienen cuatro o cinco años. Son canciones que ya estaban ahí, que luego se fueron haciendo también más para el disco, pero el proceso del disco ha sido muy lento porque, al final, lo hemos hecho casi todo nosotros. No hemos querido dar la visión a gente muy externa, sino hacerlo todo nosotros en nuestro pueblo. Luego, con Mario Pintor en Villanueva de la Serena se ha grabado, mezclado y masterizado todo allí. Ha sido un proceso muy lento, pero del que estamos muy contentos porque hemos aprendido mucho.

Pregunta: El nombre del grupo, como bien dice, tiene su origen en el río Guadiana por la conexión que tiene con vuestro pueblo. ¿Podríais explicarlo?

Juan Grande: Está inspirado en el río Guadiana porque pasa por nuestro pueblo y es como ese sitio al que siempre se nos lleva de chico e incluso de grande y en el que a lo largo de toda tu vida, pues es como si fuese la piscina de nuestro pueblo porque no tenemos. Entonces, es el sitio al que va la gente con su sombrilla, su nevera, a echar ahí el día a gusto.

Claro. Al final, os bañáis en el río pero está lleno de sanguijuelas, ¿verdad?

Juan Grande: Por suerte, ya no las hay (risas). Pero sí, hubo una temporada que había y nos dijeron eso, que tuviéramos cuidado porque con las sanguijuelas íbamos a salir 'cuajaos' (llenos).

Pregunta: Vuestra música bebe de varias influencias y una de las más importantes es la de Extremoduro y su líder, Robe Iniesta. Ahora que el Ayuntamiento de Plasencia, su tierra natal, le ha nombrado 'Hijo Predilecto' a título póstumo, ¿cómo definiríais su legado para vosotros?

Víctor Arroba: Pues yo creo que, al final, es por el que hemos empezado a hacer música. Era la música que siempre había sonado cada vez que salíamos a la calle, a las fiestas, a un bar… Siempre ha estado presente en cada sitio al que íbamos. Y yo creo que ha sido un poco esa inspiración, porque el primer concierto que hemos tenido fue uno de Robe. Y ese empujón de ver a un tío ahí tocar, quedarte flipando y decir "¡coño! Ojalá yo pueda estar allí…"

Pregunta: Hablemos de vuestro disco, la raíz de todo. Vuestro primer álbum, 'Revolá', tiene tres capítulos con canciones en las que hay varias palabras extremeñas. En el primero, 'Jaribe', ¿qué contáis con esta palabra?

Carlos Canelada: Es una palabra que quisimos usar para el primer capítulo porque refleja esos veranos en el pueblo, de pasar poco por casa, de la niñez perfecta que nosotros siempre pensamos, de irte al río. Pues eso, 'jaribe' nos lleva a pensar en ser salvajes, que no hay normas. Cada persona puede hacer lo que quiera, no hay normas y todo está bien.

Pregunta: En el segundo, 'El barrunte', habláis de un término que tiene que ver con la decisión de qué hacer con el futuro. Así lo dice vuestra canción 'Me da igual' con el siguiente estribillo: "Porque me da igual perderme sin maleta, me voy con todos mis miedos para perderlos si hay manera"… ¿Cómo es la sensación de pensar "qué hago con mi vida"?

Juan Grande: Ahí se viven todos los momentos que pasamos los adolescentes de pueblo ante la incertidumbre esa de qué vas a hacer y de que no te vas a quedar en los pueblos, que no se te está criando para que te desarrolles en el pueblo y te quedes ahí. Entonces, es ese pensamiento de decir "me tengo que ir casi que a la fuerza" y tú, a lo mejor, no quieres. Entonces, el barrunte es eso, pensar qué puedo hacer porque vas viendo que la gente se va yendo del pueblo, que tu círculo se va perdiendo un poquino… Es la incertidumbre de qué quieres hacer.

Pregunta: Y llegamos a la última parte, "De vuelta a las capitales", en el que os tenéis que marchar a las ciudades con la promesa de volver. Ya lo manifiesta vuestra canción fetiche: "Revolá, pa no perder el camino. Si no está to perdío, juro que volveré". ¿Cuándo decidísteis ese instante de arriesgar y apostarlo todo por volver al pueblo?

Víctor Arroba: Dio la casualidad de que yo estaba acabando las prácticas de la carrera y Juan y Carlos estaban en Madrid y fue un punto en el que dijimos "o lo hacemos ahora o no sabemos si en un futuro vamos a tener esta oportunidad". Nos juntamos los tres y dijimos: "vamos a apostar por intentar hacer un proyecto, lo hacemos desde el pueblo, que es donde más facilidades vamos a tener y desde donde puede salir, porque puedes echarle ahí todo el día en el proyecto". Nos pusimos de acuerdo los tres, empezamos a trabajar y hasta ahora.

Pregunta: Tantos conciertos dan para anécdotas, incluso habéis estado en México... ¿Cómo fue esa experiencia de estar en un país con una cultura diferente?

Víctor Arroba: Pues mira, en México nos encontramos con un extremeño de Miajadas. Ahí estábamos a tomar morcilla (risas).

Juan Grande: La verdad es que fuimos pensando en que obviamente no nos iban a conocer porque nuestro relato perdía un poco de peso. Porque allí, en Ciudad de México, imagínate las dimensiones que tiene aquello comparado con nuestro pueblo. Pero había un grupillo de gente que nos conocía, que sabía el mensaje… No sé, que lo habían 'estudiado', por así decirlo. En el concierto se volvían locos allí, eran un público fantástico. Todo el mundo dice que el público de Latinoamérica es una auténtica locura y la verdad es que bastante bien.

Pregunta: Para esta parte de vuestra gira lleváis una cochera al escenario, ¿qué queréis transmitir?

Carlos Canelada: Nosotros lo vemos como nuestro sitio más seguro, donde siempre volver, donde hemos celebrado nuestros cumpleaños, donde hemos quedado con nuestros colegas todos los veranos para hacer allí juergas… Es donde hemos hecho todo y, al final, estar de gira te quita estar de ese sitio porque renuncias a cosas que, cuando todo el mundo hace cosas los fines de semana, tú estás por allí tocando. Entonces, queríamos hacerlo así, porque nuestro peso en el relato es tener presente a nuestra gente y nuestro sitio.

Pregunta: A vuestros conciertos viene gente de diferentes edades, ¿qué sentís cuando veis que vuestra historia llega a tanta gente?

Víctor Arroba: La verdad es que impresiona. De hecho, en los últimos conciertos sale gente mayor que tienen, a lo mejor, 50 o 60 años. Te encuentras de todo, tanto abuelos como nietos, con todo. Al final les llega porque el relato que hemos contado lleva pasando toda la vida. Las gentes, igual que se iban a estudiar, se iban a trabajar. Yo lo he dicho alguna que otra vez: mi abuelo me contó que se fue a Bilbao a trabajar y luego volvió. Estuvo allí unos cuantos años. Por eso, creo que lo que contamos cala a tantos rangos de edad.

Pregunta: En la recta final de la gira habéis anunciado un concierto en el Teatro Romano de Mérida para el Día de Extremadura. ¿Podéis dar más detalles?

Juan Grande: Está eso cogido con pinzas lo de que podamos dar más detalles. Pero sí, es el concierto más especial y con más ilusión hasta el momento, en un sitio tan emblemático y donde vimos a Robe. Nos hace una ilusión increíble y, además, en el Día de Extremadura (8 de septiembre).

Carlos Canelada: Ojalá podamos dar pronto más detalles del concierto, porque es verdad que hay cosas que no dependen de nosotros para que salgan al público. Estamos deseando que la gente pueda saber más información y unas ganas locas de tocar ahí.

Pregunta: ¿Qué significa para vosotros Extremadura?

Víctor Arroba: Es el sitio donde nos hemos criado, donde hemos crecido y que nos ha enseñado toda la cultura. Lo que nos han enseñado nuestros abuelos de chicos, tanto la música como todo. Salir al campo y echar el día ahí con tu gente…

Carlos Canelada: Sí, es el sitio que ha forjado nuestra personalidad, el disco que ha hecho que nuestra música sea como sea, que nosotros seamos como somos. Al final es el sitio que hace que la gente de Extremadura sea como es. Esa cosa cercana que veo que hay en su gente.

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