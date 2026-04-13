Garat, sobre las negociaciones entre EEUU e Irán: "Esta guerra no se va a acabar con un papel firmado. Van a dejar que se muera"

El almirante de Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, analiza en este vídeo el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las califica de "show": "No pretenden llegar a un acuerdo".

Después de fracasar las primeras rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump ha anunciado una nueva ronda de conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Mientras tanto, Israel y Líbano se reunirán en Washington esta semana para negociar la paz, a pesar de Benjamín Netanyahu sigue bombardeando la zona.

Pedro Rodríguez considera que el problema de Trump es que "genuinamente se cree que todo el mundo tiene un precio, que todo el mundo es como Delcy Rodríguez y sus compinches en Venezuela, y va a ser que no".

En este sentido, el profesor de Relaciones Internacionales señala que en este tipo de negociaciones "nos tenemos que fijar en quién tiene la ventaja del tiempo y quien empieza desde una posición de fuerza, y la respuesta a las dos preguntas es Irán".

Juan Rodríguez Garat opina que todo este proceso negociador "es un show" y que "no pretenden llegar a un acuerdo". "Esta guerra no se va a acabar con un papel firmado, como casi ninguna", afirma el almirante de Flota retirado, que sostiene que lo que ocurrirá es que "van a ir dejando que la guerra se muerta y, quizás, el mejor sitio para eso sea la mar".

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