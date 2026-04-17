El alto el fuego entre Israel y Líbano allana el camino para las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad

Personas desplazadas regresan a sus hogares cruzando el puente que une el sur del Líbano con el resto del país tras la entrada en vigor del alto el fuego

Los detalles Trump avanza conversaciones de cara a este fin de semana. Mientras tanto, Irán exige garantías de la ONU y el compromiso de un alto el fuego permanente antes de reabrir el estrecho de Ormuz, según la agencia Reuters.

Oriente Medio enfrenta dos altos el fuego frágiles: uno entre Estados Unidos e Irán y otro reciente entre Israel y Líbano. Este último, sin la inclusión de Hizbulá, ha visto ya denuncias de violaciones por parte de Israel. El ejército israelí sigue desplegado, citando actividad de Hizbulá, mientras Trump instó a la paz. Pese a las tensiones, el acuerdo entre Israel y Líbano podría facilitar un alto el fuego real entre EE.UU. e Irán, que retomarán conversaciones en Pakistán. Trump, optimista, confía en que un acuerdo de paz reduciría precios del petróleo y evitaría un "holocausto nuclear". La crisis del estrecho de Ormuz ha afectado la economía global, y se discuten suspensiones de actividades nucleares.

Oriente Medio amanece con dos altos el fuego tan relevantes como frágiles. Al que ya estaba activo entre Estados Unidos e Irán se sumó este jueves otro que ha cobrado una importancia capital a la hora de desencallar las conversaciones entre estos países: el alcanzado por Israel y Líbano. Al igual que ocurrió con el acuerdo entre la Administración Trump y el régimen iraní, en apenas ocho horas Líbano ya denunciado violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas israelíes, algo a lo que se suman las dudas que existen alrededor de un acuerdo que Netanyahu sugiere romper y que no incluye a Hizbulá ni la retirada de tropas.

El ejército israelí no se ha pronunciado más allá de su declaración antes de que entrase en vigor el alto el fuego de que sus fuerzas permanecerían desplegadas en la zona. En una publicación en X, el portavoz militar Avichay Adraee declaró que el despliegue respondía a lo que describió como la continua actividad militante de Hizbulá, que por su parte publicó un comunicado detallando sus operaciones militares contra Israel durante el jueves, el cual mostraba que su último ataque se produjo a las 23:50 hora local, 10 minutos antes de que entrara en vigor el alto el fuego. Ante esta situación de ataques y declaraciones cruzadas, Donald Trump publicó un mensaje en sus redes sociales instando a Hizbulá a respetar el alto el fuego: "Espero que Hizbulá se comporte bien durante este importante periodo. Será un GRAN momento para ellos si lo hacen. ¡Basta de asesinatos! ¡Debemos tener PAZ por fin!".

Pese a estas reticencias que parecen existir, el acuerdo entre Israel y Líbano allana —con todas las precauciones aplicables— la consecución de un alto el fuego real entre Estados Unidos e Irán, que retomarán sus conversaciones directas este fin de semana en Islamabad (Pakistán), una cita en la que ha aumentado el optimismo de que la guerra (o "pequeña intervención", como la ha definido Donald Trump) llegue a su fin y se pueda desbloquear el estrecho de Ormuz.

Personas desplazadas regresan a sus hogares cruzando el puente que une el sur del Líbano con el resto del país tras la entrada en vigor del alto el fuego

"Tenemos una declaración, una declaración muy contundente, de que no tendrán, más allá de 20 años, armas nucleares. Nosotros tenemos que asegurar que Irán no tiene armas nucleares y ya hemos acordado eso. Irán lo ha aceptado. Han aceptado darnos el material nuclear que hay bajo tierra", compartió el mandatario estadounidense este jueves, una afirmación que el régimen iraní ha desmentido. Según Al Jazeera, Teherán habría rechazado la oferta para frenar el enriquecimiento nuclear y habría enviado una contrapropuesta a EEUU y Pakistán. No obstante, Trump fue un paso más allá en sus palabras al asegurar, esta vez desde Las Vegas, que la guerra "debería terminar muy pronto".

Más allá de saber si se trata de una apuesta arriesgada del mandatario, este nuevo alto el fuego se está celebrando por las calles de Beirut, donde se han visto largas filas de coches volviendo a entrar a territorio libanés, pudiéndose escuchar disparos de celebración. La guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Irán, ha causado miles de muertos y disparado los precios del petróleo.

El Trump más optimista asegura tener "una relación muy buena" con Irán

Trump se muestra muy optimista con la situación en Irán, mostrando dudas incluso de que el alto el fuego se tenga que extender más allá del 22 de abril. Si alcanza un acuerdo de paz, asegura que "el petróleo bajará drásticamente, los precios bajarán drásticamente, la inflación bajará drásticamente y, mucho más importante aún, no habrá un holocausto nuclear". "Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que parezca creerlo. Y creo que es una combinación de aproximadamente cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy efectivo", llegó a decir.

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Trump afirmó haber mantenido "excelentes conversaciones" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, y que planeaba invitarlos a ambos a la Casa Blanca para "conversaciones significativas". Posteriormente, indicó que la reunión en la Casa Blanca podría tener lugar en las próximas una o dos semanas, y que si se alcanzaba y firmaba un acuerdo con Irán en Islamabad, podría viajar allí para la ocasión.

El cierre del estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, ha provocado la peor crisis de precios del petróleo de la historia y ha obligado al Fondo Monetario Internacional a rebajar sus perspectivas para la economía mundial, advirtiendo que un conflicto prolongado podría llevar al mundo al borde de la recesión.

En las conversaciones del pasado fin de semana, Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán, mientras que Teherán sugirió una suspensión de tres a cinco años, según la agencia Reuters, que cita a fuentes familiarizadas con las propuestas. Washington pide que se retire de Irán todo el uranio altamente enriquecido, mientras que Teherán exige que se levanten las sanciones internacionales en su contra.

Una fuente diplomática citada por Reuters señala que el principal mediador pakistaní, el jefe del ejército Asim Munir, llegó a Teherán el miércoles y logró un avance en "cuestiones delicadas", si bien Teherán declaró que el futuro de su programa nuclear aún no se había resuelto. Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que el viaje de Munir había generado mayores esperanzas de una segunda ronda de conversaciones y una extensión del alto el fuego, pero afirmó que persisten diferencias fundamentales sobre el programa nuclear.

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