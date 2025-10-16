Alfonso Pérez Medina, sobre la respuesta de Koldo a la prensa sobre los 95.000 euros: "Le está echando el muerto a Ábalos"

Si bien Koldo no ha hablado en el Tribunal Supremo, sí lo ha hecho con los periodistas antes de entrar. Uno de ellos, le ha cuestionado el origen del dinero respecto al que la UCO no encuentra respaldo documental y él le ha instado a hablar con el exministro.

Koldo García ha seguido la misma estrategia de José Luis Ábalos este jueves en el Tribunal Supremo: acogerse a su derecho a no declarar ante el juez instructor de la trama. Ambos, y pese a todos los indicios de criminalidad que pesan sobre ellos, han logrado sortear la prisión provisional. Si bien en sede judicial Koldo no ha hablado, sí que lo ha hecho con la prensa cuando se dirigía hacia el Alto Tribunal. Uno de los periodistas le ha cuestionado el origen de esos 95.000 euros respecto a los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no encuentra respaldo documental.

Ante la cuestión y entre gestos de nerviosismo, tal y como se puede observar en las imágenes sobre estas líneas, Koldo ha respondido que suponía "que eso lo tendrá que declarar el señor José Luis", en referencia al exministro. Una respuesta que para el jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, "llama mucho la atención".

¿Por qué? Pues "porque parece que sus defensas están coordinadas". De hecho, el periodista recuerda en Más Vale Tarde que "cuando Ábalos la semana pasada estuvo planteándose dimitir quien le convenció para que no lo hiciera fue Koldo. Pese a ello, "hoy descarga la responsabilidad de ese dinero diciendo que eso que le pregunten a José Luis Ábalos".

Por otro lado, Pérez Medina no olvida subrayar que "hay un audio [de Koldo] con su mujer en el que le recordaba que no podía ahorrar, porque ese dinero no era suyo, era de su jefe", es decir, Ábalos. En definitiva, una serie de declaraciones que indican que Koldo "claramente, le está echando el muerto a Ábalos", considera el periodista. De esta manera, se presenta como "un simple cajero" a órdenes del todavía diputado.

