Los nervios de Koldo con los periodistas antes de comparecer en el Supremo: "No me agredáis"

El contexto Un día después de la declaración de José Luis Ábalos, le tocaba el turno al que fuera su exasesor. Minutos antes su testifical, ha protagonizado un tenso momento con los medios.

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos y quien da nombre al llamado 'caso Koldo', se ha acogido a su derecho a no declarar, siguiendo así los pasos de su exjefe, ante el juez que instruye el caso, Leopoldo Puente. La Fiscalía Anticorrupción, por su lado, no ha pedido para él prisión provisional, como tampoco hizo con el exministro.

Sin embargo, antes de llegar al Tribunal Supremo, a su salida del despacho de abogados, el exasesor ha protagonizado un tenso momento con los periodistas que le preguntaban si iba o no a declarar, si iba a seguir o no los pasos del que fuera su jefe.

Koldo García ha preferido no responder y, mientras caminaba, se han sucedido una serie de choques accidentales con las cámaras de los periodistas.

El exasesor se ha puesto nervioso y ha pedido a los medios que no le empujasen: "Lo único que pido es que no me agredáis (...) ¿Me puede, por favor, dejar pasar?". "Sí", respondía un periodista, agregando: "Yo no lo toco, no me toque usted. Simplemente, estoy haciendo mi trabajo". Y así se han sucedido varios momentos de tensión que podemos ver en este vídeo.

Koldo García lleva consigo una mochila ante la posibilidad de que el juez le envíe a prisión. En ella, según ha dicho, lleva medicamentos y el neceser: "Hombre precavido vale por dos", confesaba.

