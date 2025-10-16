Habla el inspector que detuvo a la 'mataviejas' en 2006: "Le notamos indiferencia, como si no fuera con ella"

Josep Montenys, uno de los policías que detuvo a Remedios Sánchez, la 'mataviejas', por el asesinato de tres ancianas en 2006, recuerda en este vídeo el caso, la detención y cómo era su modus operandi.

Más Vale Tarde tiene la oportunidad de hablar con Josep Montenys, uno de los agentes que detuvieron en Barcelona a Remedios Sánchez, la 'mataviejas', tras cometer los crímenes de tres ancianas en 2006 por los que ha estado casi 20 años en prisión.

El inspector de Policía analiza en el vídeo sobre estas líneas su modus operandi en Barcelona, después de que, presuntamente, haya vuelto a matar, en este caso a una mujer coruñesa de 91 años aprovechando un permiso penitenciario.

"Iba a los parques donde las personas mayores acostumbraban a sentarse las horas de sol, intentaba establecer conversación y poco a poco a ganarse la confianza, si no en un día en dos o tres, para terminar yendo a su domicilio", explica.

Aunque afirma desconocer el estado actual de Remedios Sánchez, sí asegura que "en 2006, el hecho de que estuviera en la calle era un problema", pues "en menos de un mes intentó matar a ocho personas y acabó matando a tres".

Montenys recuerda cómo fue la detención de la 'mataviejas', en una sala de máquinas tragaperras donde estaba jugando. El inspector señala que en este tipo de arrestos siempre se producen reacciones, pero en ese caso le sorprendió encontrar "indiferencia, como si no fuera con ella".

Sobre los ataques de la 'mataviejas' en Barcelona, señala que "en aquellas personas que oponían resistencia, actuaba con extrema violencia contra ellas". También señala que en los registros de su casa se encontraron joyas de las víctimas y algunas tarjetas, si bien "no acostumbraba a utilizarlas", salvo el día que lo hizo "y la pudimos descubrir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.