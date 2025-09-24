Alfonso Pérez Medina revela el dato de condenas en juicios con jurado popular como el que el juez Peinado pide para Begoña Gómez

Begoña Gómez está más cerca de un juicio con jurado popular por malversación, después del auto del juez Peinado. En este vídeo, Alfonso Pérez Media desvela cuántos juicios de este tipo acaban en condena y cuántos en absolución.

Hoy el juez Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación. Más Vale Tarde analiza la última hora de este auto y da más detalles sobre qué significa que la mujer de Pedro Sánchez sea juzgada ante un jurado popular, como obliga la ley para este tipo de delitos.

A propósito de esto, Alfonso Pérez Medina revela el dato de absoluciones o condenas en los juicios celebrados en España con este tipo de jurado.

En el vídeo sobre estas líneas, señala que, según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2023, "ha habido condenas al 92,9% de los juicios".

Ese mismo año hubo 517 juicios con jurado popular, de los que 453 acabaron en sentencia y, de ellos, el 92,9% con sentencia condenatoria.