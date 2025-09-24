Ahora

Según datos del CGPJ

Alfonso Pérez Medina revela el dato de condenas en juicios con jurado popular como el que el juez Peinado pide para Begoña Gómez

Begoña Gómez está más cerca de un juicio con jurado popular por malversación, después del auto del juez Peinado. En este vídeo, Alfonso Pérez Media desvela cuántos juicios de este tipo acaban en condena y cuántos en absolución.

Begoña Gómez está más cerca de un juicio con jurado popular por malversación, después del auto del juez Peinado. En este vídeo, Alfonso Pérez Media desvela cuántos juicios de este tipo acaban en condena y cuántos en absolución.

Hoy el juez Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación. Más Vale Tarde analiza la última hora de este auto y da más detalles sobre qué significa que la mujer de Pedro Sánchez sea juzgada ante un jurado popular, como obliga la ley para este tipo de delitos.

A propósito de esto, Alfonso Pérez Medina revela el dato de absoluciones o condenas en los juicios celebrados en España con este tipo de jurado.

En el vídeo sobre estas líneas, señala que, según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2023, "ha habido condenas al 92,9% de los juicios".

Ese mismo año hubo 517 juicios con jurado popular, de los que 453 acabaron en sentencia y, de ellos, el 92,9% con sentencia condenatoria.

Las 6 de laSexta

  1. Tres casos, tres historias y un mismo impacto político: la justicia acecha al entorno de Sánchez y Ayuso
  2. Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza
  3. El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato
  4. Un tiroteo deja tres muertos en un centro de detención de migrantes de Dallas, EEUU
  5. 'MVT en Acción' acompaña a los Mossos en busca de los ladrones más activos de Barcelona
  6. Al banquillo Josep Pàmies, el peligroso 'gurú' de terapias alternativas que vende lejía como cura del autismo