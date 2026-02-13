Ahora

El agitador ultra, imputado

Alfonso Pérez Medina explica los detalles de la imputación de Vito Quiles: "La Policía tuvo muchos problemas para localizarlo y tuvieron que hacerlo a través de su madre"

El agitador ultra Vito Quiles ha sido imputado por difundir información privada vinculada a la presidenta de Red Eléctrica España (REE), Beatriz Corredor, días después del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

Quiles ha sido citado para el próximo 7 de abril en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, la Policía ha vivido un auténtico calvario para conseguir notificarle su citación, tal y como desvela Alfonso Pérez Medina en Más Vale Tarde.

"La Policía tuvo muchos problemas para localizarlo, porque estos activistas, como hace Alvise Pérez, cambian de domicilio constantemente", relata el jefe de Tribunales de laSexta. En consecuencia, "le tuvieron que notificar en su domicilio laboral, que era la sede de Se Acabó la Fiesta (el partido ultraderechista liderado por Alvise)".

Sin embargo, tampoco se consiguió que por este medio se diese a Quiles por notificado, por lo que los agentes tuvieron que recurrir a su entorno familiar más próximo. "Al final, acabaron localizando a su madre, y gracias a esa notificación se le pudo citar", concluye Pérez Medina.

