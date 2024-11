El alcalde de Aldaia, un mes después de la DANA: "Necesitamos grúas y que se desvíe el barranco de la Saleta que es invisible"

Más Vale Tarde ha podido entrevistar a Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, uno de los pueblos más afectados por la DANA. El primer edil del municipio ha resaltado que un mes después de la catástrofe siguen necesitando "grúas, grúas para retirar los coches de los garajes". "Hay gente que está confinada desde el 29 de octubre y que no ha podido bajar a la calle como en la pandemia. Eso es lo que la gente nos pide ahora, y en el futuro, que se desvíe el barranco de la Saleta, que es invisible y no he oído todavía a nadie hablar sobre ello", ha añadido, al tiempo que ha reconocido que sus actuaciones se están centrando principalmente en la retirada de fango de los garajes para poder habilitar el uso de los ascensores.

Precisamente, ha querido reiterar esta cuestión porque asegura que se ha confundido el barranco del Poyo con el de la Saleta, y "esta confusión ha sido fundamental en todo este caso porque no ha habido ningún aviso ni el día 29, ni antes". Asimismo, ha insistido en que en estos momentos, lo que la gente pide y exige es "la unidad de todo el mundo para que de una vez por todas se desvíe este barranco, que es invisible".

Asimismo, ha reincidido en que "llevamos semanas pidiendo maquinaria" y ha recordado que el alcalde de Valladolid puso a su disposición a los bomberos de la ciudad, "pese a que somos de partidos políticos distintos". "De eso se trata, se trata de gestionar una crisis que reconozco que es inimaginable y una administración como la nuestra es incapaz de asumir". Por eso mismo, también ha rememorado que desde el primer momento le pidió a la ministra "que venga el ejército por una cuestión cualitativa y cuantitativa".

Cuestionado sobre las imágenes que han trascendido en las últimas horas sobre el pleno celebrado ayer, en el que los vecinos manifestaron su hartazgo y reclamaron ayuda. Luján no se ha escondido y ha afirmado que "comprendo el cabreo de la gente que se manifestó ayer porque desde el primer momento he estado en contacto con ellas y les he transmitido esa voluntad y disculpas en las cuestiones que hacen referencia a que no habían sido atendidos de forma adecuada".

Por último, ha destacado la labor que realizaron los empleados de la administración pública de Aldaia durante los primeros días y hasta que llegaron las primeras ayudas. "Somos 33.000 habitantes, si una persona no me ha visto a mí, no generalicemos. Porque los servidores públicos se han jugado la vida", ha resaltado.