Beatriz de Vicente ironiza sobre la vecina que se apropió de la acera: "Salvo que demuestre que es desde Alfonso X el Sabio..."

En Vigo, una vecina se apropió de la acera y la convirtió en terraza privada. Asegura que es suya, pero la abogada advierte que infringe la ley del suelo y el régimen urbanístico. La administración le dio un año para demolerla.

Una vecina de Vigo decidió hace unos años apropiarse de parte de la acera pública y convertirla en un espacio privado. Frente a la entrada de su casa construyó una terraza vallada que ocupa la acera e impide el paso de los peatones. Ahora, las autoridades le han ordenado demolerla.

"La señora parece que tiene un proceso abierto y ella sostiene que ese terreno es suyo", explica la abogada Beatriz de Vicente. Según detalla, "infringe, por un lado, la ley del suelo y, por otro, todo el régimen urbanístico".

El presentador Iñaki López se mostró sorprendido por el plazo concedido a la mujer: la administración le ha dado un año para derribar la construcción. "A mí también me sorprende", responde De Vicente, "están siendo muy benevolentes".

Con ironía, la abogada añade: "Salvo que demuestre que desde Alfonso X el Sabio tiene derecho a ocupar esto... mire, señora, lo iría retirando". A lo que Chema Crespo replica: "Has mencionado en broma lo de Alfonso X el Sabio, pero cuidado con las servidumbres...".

Crespo precisa: "Cuando compras una casa, existe el derecho de que no te construyan delante y te quiten la luz, por ejemplo". Ramoncín, por su parte, apunta: "El tema de las terrazas en Madrid ha sido curioso; en algunos sitios han llegado a ocupar todo el espacio público". "Pero se paga por esa ocupación", matiza Beatriz de Vicente. "Sí —responde el artista—, aunque hay barrios donde los vecinos ya no pueden ni caminar por la calle".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Más Vale Tarde.