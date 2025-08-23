El chef Carlos Maldonado explica cómo se prepara la cebolla confitada: "Se debe hacer con mucho cariño"

El cocinero ha preparado bonito encebollado en Más Vale Tarde y uno de sus ingredientes más importante es la cebolla confitada. No te pierdas el paso a paso de esta elaboración en el vídeo principal.

Los fogones de Más Vale Tarde se han encendido para el chef Carlos Maldonado. En esta ocasión, el cocinero muestra el paso a paso de una receta tradicional: bonito encebollado. Como 'pinche', esta vez, cuenta con María Lamela.

El cocinero adelanta que uno de los ingredientes imprescindibles de este plato es la cebolla confitada. Esta elaboración se debe preparar antes de comenzar con nuestra receta y, como expone, este proceso puede tardar hasta 60 minutos, "según el amor y cariño que le pongamos a la receta".

Confitar la cebolla es muy sencillo. En una sartén, se pone un chorro de aceite, se añade la cebolla cortada y se comienza a cocinar a fuego muy lento. "Si el fuego tiene nueve niveles de potencia, por ejemplo, lo ponemos al uno", indica Maldonado.

Después, se tapa para que la cebolla se vaya confitando en su propio azúcar y en sus jugos "a fuego muy lento". Se debe hacer con mucho cariño, al 'chup chup'", añade el chef. "Se nos queda una cebolla para untar en una barra de pan", concluye Maldonado.