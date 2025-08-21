La hija del hombre agredido por okupas en L'Hospitalet: "Nos han amenazado con prenderle fuego a mi hermano pequeño y violarnos a mi madre y a mí"

Sara Gogea explica que, tras ese lamentable suceso, ella y su familia han recibido varias amenazas por parte de los agresores. Unas amenazas que ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades.

El pasado fin de semana, un hombre sufrió una salvaje agresión por parte de los okupas que residen ilegalmente en un local cercano a su casa por haber defendido a una mujer que estaba siendo acosada por estos individuos.

Este hombre tuvo que ser ingresado tras la brutal agresión, que le dejó diversas lesiones en todo el cuerpo y la cara desfigurada, con la nariz rota, una ceja abierta, varias heridas y múltiples contusiones.

Su hija, Sara Gogea, ha explicado en Más Vale Tarde que, tras ese lamentable suceso, ella y su familia han recibido varias amenazas por parte de los agresores. Unas amenazas que, relata, ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades.

"Nos amenazaron con prenderle fuego a mi hermano pequeño y violarnos a mi madre y a mí, y nos dijeron que no le tenían miedo a la cárcel", ha relatado Sara, que añade que estos sujetos "nos han pedido que les arreglemos la puerta y que les paguemos todas las multas de tráfico que tienen".

Además, Sara explica que "cada vez que salimos de casa vamos con miedo". Un miedo que "afecta a todos los vecinos", ya que "no sabemos quién va a ser el siguiente" en sufrir la violencia extrema de este grupo de presuntos delincuentes.