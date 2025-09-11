Afra Blanco, a PP y Santiago Abascal por sus tuits sobre el asesinato de Charlie Kirk: "¿Qué están buscando, que nos matemos?"

Afra Blanco reflexiona en este vídeo sobre las reacciones de PP y Vox al asesinato de Charlie Kirk, con referencias a la izquierda, y se pregunta si con estos tuits "están pretendiendo generar odio o violencia".

El asesinato del activista ultra Charlie Kirk en Utah ha provocado todo tipo de reacciones. Sobre todo en el entorno de la extrema derecha, donde Donald Trump ha asegurado que Kirk es víctima de la "izquierda radical", mientras Elon Musk asegura que "la izquierda es el partido del asesinato".

En España, Santiago Abascal seguía la misma línea y aseguraba que el asesinato de Kirk es reflejo de "la manía homicida que domina a gran parte de la izquierda occidental". En el PP, Miguel Tellado planteaba una situación a la inversa y preguntaba: "¿Qué pasaría si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?".

En el vídeo sobre estas líneas, Afra Blanco manda un contundente mensaje a PP y Vox por estos mensajes: "¿Qué están buscando, que nos matemos? ¿Están pretendiendo generar odio o violencia?", se pregunta.

Para la sindicalista, igual que "no hay paliativos para justificar ningún tipo de asesinato", tampoco debería haberlos para "justificar ningún tipo de movimiento, acción o persona que promueva el odio hacia colectivos".