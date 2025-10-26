Ahora

"Fue todo muy rápido"

Muere un hombre de 55 años en Cospeito (Lugo) por las picaduras de avispas asiáticas

Los detalles El afectado, que responde a las iniciales J.I.P., había salido a cazar perdices a un moente cuando fue sorprendido por estos insectos.

Ejemplar de avispa asiática.Ejemplar de avispa asiática.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 55 años que responde a las iniciales J.I.P. ha fallecido durante la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas o asiáticas mientras estaba de caza.

Según ha informado a Europa Press el alcalde de la localidad gallega, Armando Castosa, el hombre había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a las 15.00 horas fue picado por este insecto.

Por su parte, el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de avispa, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero no se pudo hacer nada por su vida.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", lamentó el alcalde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno aprobará este martes atribuir la instrucción a los fiscales y expulsar a los partidos de la acusación popular
  2. Una marea rosa alza la voz contra la gestión de los cribados en Andalucía: "Esto es solo la punta del iceberg. No vamos a parar"
  3. Puigdemont tensa la cuerda y llega a la reunión de este lunes en Perpiñán con la idea de romper
  4. Desmontando las mentiras de Mazón, un president que lleva un año derivando responsabilidades y dando diferentes versiones sobre la DANA
  5. Milei se la juega en unas elecciones clave para su liderazgo y para el futuro de Argentina
  6. Detenido en Murcia por el asesinato de su pareja, una joven de 19 años