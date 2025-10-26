Muere un hombre de 55 años en Cospeito (Lugo) por las picaduras de avispas asiáticas

Los detalles El afectado, que responde a las iniciales J.I.P., había salido a cazar perdices a un moente cuando fue sorprendido por estos insectos.

Un hombre de 55 años, identificado como J.I.P., falleció este domingo en Cospeito, Lugo, tras ser picado por avispas velutinas mientras cazaba. El incidente ocurrió alrededor de las 15.00 horas, cuando el hombre salió a cazar perdices cerca de su parroquia en Xustás. A pesar de que se activó una alerta para llevar el medicamento necesario, no se pudo salvar su vida. Dos ambulancias llegaron al lugar y se consideró movilizar un helicóptero de emergencias, pero no se completó la maniobra debido a la rapidez del desenlace, según lamentó el alcalde Armando Castosa.

Un hombre de 55 años que responde a las iniciales J.I.P. ha fallecido durante la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas o asiáticas mientras estaba de caza.

Según ha informado a Europa Press el alcalde de la localidad gallega, Armando Castosa, el hombre había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a las 15.00 horas fue picado por este insecto.

Por su parte, el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de avispa, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero no se pudo hacer nada por su vida.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", lamentó el alcalde.

