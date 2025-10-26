Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para evitar nuevos aranceles

El contexto El encargado de anunciar la noticia ha sido el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que se encuentra en Kuala Lumpur, Malasia.

En el contexto económico mundial, los aranceles propuestos por Donald Trump han generado gran polémica. Sin embargo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un "acuerdo marco" con China para evitar aranceles adicionales del 100% a productos chinos. Este acuerdo permitirá a Trump reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, durante su gira por Asia. Li Chenggang, representante chino para Comercio Internacional, confirmó un "consenso preliminar" en Malasia. Aunque Bessent no detalló el acuerdo, mencionó un posible aplazamiento en los controles a la exportación de tierras raras, un punto clave en las tensiones comerciales.

Uno de los temas más polémicos de los últimos meses en el contexto económico mundial es el de los famosos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este domingo que las negociaciones con China han permitido cerrar un "acuerdo marco" para evitar la imposición de aranceles adicionales del 100% a los productos chinos.

"Creo que hemos alcanzado un marco significativo para que los dos líderes se reúnan el próximo jueves y que se eviten los aranceles", ha afirmado el secretario en declaraciones a la cadena estadounidense ABC desde Kuala Lumpur, en Malasia., donde se celebra la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Ha sido en esta misma jornada cuando el mandatario republicano ha llegado a Malasia en el marco de su primera escala de una gira diplomática por Asia. Asimismo, está previsto que Trump se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, esta misma semana en Corea del Sur.

También este domingo el representante chino para Comercio Internacional, Li Chenggang, ha confirmado un "consenso preliminar" entre los dos países en el ámbito comercial durante los contactos mantenidos en Malasia, según recogen medios chinos.

Por su parte, Bessent no ha dado detalles del acuerdo alcanzado, pero ha indicado que habrá "algún tipo de aplazamiento" sobre los controles a la exportación de tierras raras anunciados por Pekín. Estos minerales que posee China en gran cantidad han sido uno de los motivos principales de las tensiones comerciales entre las dos potencias.

El responsable estadounidense ha explicado que el documento pactado permitirá que Trump y Xi "tengan una reunión muy productiva". "Creo que será fantástico para los ciudadanos estadounidenses, para los agricultores estadounidenses y para nuestro país en general", ha remachado.

