Afra Blanco responde a Alfonso Serrano: "No saber distinguir entre ligar y acosar no es un problema semántico, sino ético"

Afra Blanco responde en este vídeo al "señoro Serrano" tras responder a una pregunta sobre el escándalo del alcalde de Móstoles con un "¿tú como ligas?" y le recuerda que el acoso "requiere un ejercicio de poder, persecución y miedo".

En su rueda de prensa de hoy, un periodista preguntaba a Alfonso Serrano por las denuncia por acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP en Móstoles contra el alcalde. El secretario general del PP madrileño le respondía con un "¿Tú cómo ligas?".

Afra Blanco recuerda al "señoro Serrano" que "tiene una responsabilidad", mientras que Iñaki López se pregunta en el vídeo sobre estas líneas "¿qué nivel es este?".

Afra señala que "no saber distinguir entre ligar y acosar no es un problema semántico, sino ético" y opina que las palabras de Serrano "delatan que en el PP no sabe distinguir entre relaciones y poder".

"Me da mucha pereza tener que explicar a estas alturas que no es lo mismo acosar que ligar", prosigue la sindicalista, que recuerda que mientras en lo segundo "hay reciprocidad", lo primero "requiere un ejercicio de poder, persecución y miedo".

